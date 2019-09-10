Пять важнейших задач для Украины Алексей Гончарук

10.09.2019, 22:20

Алексей Гончарук

Что премьер Украины хотел бы реализовать за время своей работы.

1. Рост ВВП в первый год на 5 %, а на протяжении следующих четырех — минимум на 7 %, что приведет к созданию 1 млн рабочих мест в последующие пять лет.

2. Развитие инфраструктуры и связи: восстановление 24 тыс. км дорог, 15 аэропортов и пяти морских портов, запуск внутренних водных путей, покрытие территории Украины скоростным интернетом.

3. Обеспечение украинцев высоким прожиточным минимумом, который учтет расходы, в том числе на коммунальные услуги. На то, что сейчас называют прожиточным минимумом, выжить невозможно. А если выжить на это невозможно, то это уже не прожиточный минимум. Плюс мы будем работать над тем, чтобы цифры в платежках уменьшились.

4. Существенное уменьшение вредных выбросов. Экологический вопрос у нас точно в приоритете. Нужно поддерживать развитие возобновляемой энергетики и сокращать энергорасходы. Нужны инвестиции в комплексную систему энергетической и экологической эффективности.

5. Государство в смартфоне. 2020‑й будет годом цифровизации страны. С 1 октября 2019‑го правительство уже планирует отказаться от бумажного документообмена между государственными органами власти.

До конца года 2019‑го мы планируем завершить полную инвентаризацию страны.

Алексей Гончарук, премьер-министр Украины, «Новое время»