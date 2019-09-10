«Телевизор включишь — все прекрасно, а в жизни — все по-другому» 1 10.09.2019, 22:54

О чем минчане рассказывают активистам «Европейской Беларуси».

Третий день в Минске проходят пикеты гражданской кампании «Европейская Беларусь». Активисты собирают подписи для участия в парламентской кампании. Часто на пикеты приходят люди, которые делятся своими идеями, предложениями, высказывают критику в адрес властей. С сегодняшнего дня пресс-служба «Европейской Беларуси» будет публиковать видео, снятые на пикетах. Их герои — обычные жители страны.

Сегодня активисты пообщались с прохожими, которые побывали на пикете, проходящем возле Комаровского рынка.

- Я хочу сказать, что телевизор включишь, газеты откроешь - там все хорошо, все прекрасно, а как жизни коснется – все по-другому, - сказала минчанка, поставившая свою подпись за выдвижение кандидата от «Европейской Беларуси». - Нет, чтобы льготных лекарств было больше, а то они только и урезают их количество. Почему?

Мы хотим, наше поколение хочет, чтобы все показывали так, как есть на самом деле, а не так как рисуют, пишут и приукрашивают.