Помпео заявил, что у него случались разногласия с Болтоном 10.09.2019, 22:43

Майк Помпео

Госсекретарь США прокомментировал отставку советника Трампа по нацбезопасности.

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что между ним и советником президента по вопросам национальной безопасности Джоном Болтоном возникали разногласия. Об этом он сказал 10 сентября на брифинге в Белом доме, который транслировала телевизионная сеть C-SPAN, переадает gordonua.com.

"Много раз я не соглашался с Болтоном, это правда. Но разногласия были не только с ним, но и с другими людьми, с которыми я работаю", – сказал глава Госдепартамента.

Он утверждает, что после ухода советника внешняя политика Штатов не претерпит изменений. По словам Помпео, президент Дональд Трамп имел полное право отказаться от услуг Болтона.

"С ним должны быть люди, которым он доверяет и которых ценит, чьи усилия и суждения приносят пользу в проведении американской внешней политики", – отметил госсекретарь.

На вопрос, стало ли увольнение Болтона для него неожиданным, Помпео ответил с улыбкой: "Я никогда не удивляюсь". Он добавил, что не станет комментировать "дворцовые интриги".

Как написал в Twitter Трамп, 9 сентября он сообщил Болтону, что больше не нуждается в его услугах, поскольку "категорически не согласен со многими из его предложений", и попросил его подать в отставку. Болтон утверждает, что сам просил об отставке.