CNN: На пост Болтона претендуют десять кандидатов 2 11.09.2019, 7:35

1,102

Кандидатуры рассматривает Белый дом.

Белый дом рассматривает десять кандидатов на замену помощнику президента США по нацбезопасности Джону Болтону, отправленному в отставку, сообщает телеканал CNN.

В частности, три источника в Белом доме заявили телеканалу, что в качестве возможного преемника Болтона рассматривается спецпредставитель Госдепартамента США по Ирану Брайан Хук.

Кроме того, называются кандидатуры бывшего первого заместителя Болтона, генерал-майора в отставке Рики Уэддела, а также спецпредставителя США по КНДР и специалиста по России Стивена Бигэна.

В списке возможных кандидатов также присутствуют специалист по нацбезопасности в аппарате Белого дома Роб Блэр, советник по нацбезопасности вице-президента США Кит Келлог, посол США в Германии Ричард Гренелл, посол в Нидерландах Пит Хокстра, генерал в отставке Джек Кин, экс-глава Совета национальной безопасности Белого дома Фред Флиц.

По некоторым данным, Трамп также рассматривает на данный пост полковника в отставке Дугласа Макгрегора, выступающего в качестве эксперта по нацбезопасности на телеканале Fox News.

Ранее сообщалось, что Чарли Капперман станет исполняющим обязанности советника президента США по нацбезопасности.

Напомним, президент США Дональд Трамп сообщил, что попросил накануне Болтона подать в отставку, так как был не согласен с его позицией по ряду вопросов. При этом Болтон заявил, что сам решил подать в отставку.