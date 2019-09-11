Антон Кушнир закончил карьеру и стал тренером сборной Казахстана 4 11.09.2019, 7:42

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Фото: 21.by

Предложение от казахстанцев было получено в конце прошлого сезона.

Новым тренером-консультантом национальной команды Казахстана по фристайлу стал олимпийский чемпион в составе сборной Беларуси Антон Кушнир, который решил завершить карьеру, сообщает tut.by.

В интервью Olympic.kz Кушнир прокомментировал свое решение помогать казахстанским спортсменам и тренерам, а также озвучил, что постепенно осваивается в стране.

— Можно сказать, что тренерская деятельность была и есть перспективой для каждого спортсмена и я не являюсь в этом исключением. Уже постепенно осваиваемся у вас в стране. Впечатлил меня Нур-Султан. И прежде всего своей свежестью, архитектурой. Прогулялись по набережной. Мне понравилось. Предложение работать в вашей команде было получено в конце прошлого сезона. И совпало с тем, что я длительное время задумывался над завершением своей карьеры. Об этом у меня были мысли каждый год. И в конце сезона я поговорил с тренером команды Беларуси, решил завершить карьеру и принял предложение от Казахстана. Все-таки мы буквально соседи, близкие по многим параметрам страны.

В любом деле плодотворная работа приносит свои результаты. Не важно, спортсмен ты или тренер, нужно отдаваться своему делу максимально. К работе важно относиться профессионально. Работа в команде Казахстана станет для меня новым испытанием. Ведь для каждого человека смена деятельности, переход на новую ступень даются сложно. Но я готов к новым вызовам. Все мои ршения были взвешенными, — сказал Кушнир.