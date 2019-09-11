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Израиль атаковал объекты ХАМАС в Газе

  • 11.09.2019, 7:44
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Израиль атаковал объекты ХАМАС в Газе

ЦАХАЛ обстрелял 15 целей в ответив на запуск ракет по израильской территории.

Военно-воздушные силы Израиля нанесли удары по объектам группировки ХАМАС в секторе Газа. Это произошло в ответ на запуск из анклава по израильской территории двух ракет, сообщили в армейской пресс-службе, передает korrespondent.net.

Боевая авиация ЦАХАЛ обстреляла 15 целей на севере и в центре сектора Газа, в том числе заводы по производству оружия, ряд комплексов ВМС, а также наступательный тоннель, принадлежащий ХАМАС.

Ранее обе ракеты из сектора Газа были перехвачены системой ПРО Железный купол. Сирены воздушной тревоги сработали в израильских городах Ашдоде и Ашкелоне.

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Напомним, ранее Израиль обстрелял юг Ливана в ответ на ракетную атаку в направлении военных объектов на севере страны.


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