«Газпром» лишился четверти «Северного потока-1» 8 11.09.2019, 8:36

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ФОТО: REUTERS

Инициативу Польши поддержали Латвия и Литва.

Неприятности продолжают сыпаться на «Газпром» как из рога изобилия. К падению цен на газ в Европе, обвальному сокращению поставок в Турцию и решению ЕС распространить газовую директиву на Nord Stream-2 (c практически гарантированной угрозой потерять половину мощностей трубы) добавился удар по «Северному потоку - 1».

Во вторник Европейский суд юстиции аннулировал решение Еврокомиссии (ЕК) от 2016 года, по которому российский газовый холдинг мог полностью использовать мощности газопровода OPAL - сухопутного ответвления Nord Stream, качающего газ в страны Центральной и Западной Европы, пишет finanz.ru.

Доступ «Газпрома» к трубопроводу мощностью 36 млрд кубометров в год был ограничен с 2013 года, когда вступила в силу газовая директива ЕС, запрещающая одной компании быть одновременно собственником трубы и поставщиком газа.

«Газпром» мог использовать только 50% OPAL - 18 млрд кубометров. Не имея возможности прокачать газ покупателям, компания теряла треть проектной мощности «Северного потока-1» (55 млрд кубометров).

Ситуация изменилась в три года назад, когда Еврокомиссия выдала 7-летнее разрешение российской компании еще на 40% мощности, что позволило пустить через Nord Stream дополнительно 14 млрд кубометров в год.

С иском об отмене этого решения обратилась Польша (в лице государственного энергоконцерна PGNiG), ее поддержали Латвия и Литва.

И хотя позицию ЕК защищала Германия, суд ЕС встал на сторону истцов, посчитав, что, директивно открывая «Газпрому» доступ к трубе, Брюссель не учел последствия для энергетической безопасности восточноевропейских стран.

«Из-за ограниченной возможности использования газопровода Opal «Газпрому» придется сократить использование «Северного потока», что означает, что он, вероятно, не сможет полностью отказаться от транзита газа через Украину и будет вынужден продолжить трехсторонние переговоры с Еврокомиссией и Украиной», - прокомментировал итоги министр энергетики Польши Кшиштоф Тхужевский.

«Газпром» изучает юридические и коммерческие последствия решения суда, заявила пресс-служба компании.

В прошлом году через Nord Stream в Европу было поставлено 58 млрд кубометров газа - 29% от рекордного экспорта «Газпрома», превысившего 200 млрд кубометров.