Ученые нашли на дне Атлантического океана следы затонувшего материка 6 11.09.2019, 9:34

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Неизвестный континент образовался при разделении Африки и Южной Америки.

Группа японских и бразильских ученых обнаружила на дне Атлантического океана следы возможно затонувшего материка, пишет ria.ru.

На глубине 900 метров от уровня океана управляемый батискаф "Синкай 6500" обнаружил обрыв, геологический анализ которого выявил наличие гранита и кварцев, имеющих исключительно материковое надводное происхождение. По оценкам ученых, океанское дно в этом районе представляет собой огромную часть суши, которая вполне могла быть материком — ее ширина составляет 1 тысячу километров. Он представляет собой "обломок", образовавшийся около 100 миллионов лет назад при разделении Африки и Южной Америки на два материка, который затонул несколько десятков миллионов лет назад.

Детальное изучение этого участка дна — дело будущего, но уже сейчас в СМИ высказываются смелые гипотезы о связи обнаруженного материка с легендой о затонувшей Атлантиде. Однако ученые пока не обнаружили на нем никаких признаков древних цивилизаций.