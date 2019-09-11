Шпион в Кремле 11.09.2019, 9:48

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АЛЕКСЕЙ ВЕНЕДЕИКТОВ

Ученых ловить, конечно же, проще.

Свое мнение об эвакуации из России информатора ЦРУ, имевшего доступ к секретным данным Кремля, в передача «Особое мнение» высказал главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.

- Расскажите вот эту прекрасную историю про шпиона, которого вывезли из России. У вас какие сомнения?

- То, что возможно человек нашпионил как последний сукин сын, как Булгаков писал, сомнений не вызывает. Еще в момент этой истории с атакой хакеров на закрытых слушаниях в конгрессе ссылались на то, что это не только технические изучения, но и был «крот» в Кремле. Который навел, собственно, на это. Поэтому о наличии такого высокопоставленного источника, поскольку это были совсем закрытые слушания и только руководители конгресса, спикеры и руководители комитетов получили эту информацию. Это раз.

Сомнения в другом. Сомнения в этом человеке, про которого была утечка. Потому что буквально не прошло и нескольких часов, как анонимные Telegram-каналы, а затем и американские медиа стали сообщать о купленной на его имя квартире и указывать адрес, публиковать фотографии его дома. Хорошо зная историю разведки, контрразведки, зная историю с Калугиным и Гордиевским, с перебежчиками известными, хорошо зная программу защиту свидетелей и более того, после дела Скрипалей, когда бывшие шпионы как-то находятся под ударом, наша власть мстительна. Физически мстительна. Не верю, если это был такого уровня шпион и вот он на свое имя в Нью-Йорке или под Нью-Йорком покупает собственность и это все сохраняется в реестре. Не держите нас за дебилов совсем. Может мы и дебилы, но не до такой степени.

Если это правда, то есть его должность — это человек среднего звена по кремлевским понятиям. То есть вполне допускаю, что он допуска и доступа в кабинет президента и вообще к президенту не имел, но вполне допускаю, исходя из его предыдущей биографии, знаете, второй секретарь посольства США — это серьезная должность. Даже если это был завхоз. И даже если бы это был, ну, по сути, завхоз. Поэтому это возможно. То есть «крот» в Кремле, видимо, был. Был ли этот человек «кротом» или он просто уехал через Черногорию с семьей и тремя детьми, я не знаю. Сомнительно про адрес. Адрес меня наводит на мысль, повторяю, на настоящее имя этого уехавшего человека, что это он был.

- Вся эта история вызвала огромное количество комментариев, что у нас ФСБ умеет только ученых престарелых сажать. И выбивать из них какие-то признательные показания. А вот реальная история и все прошляпили.

- Прошляпили. Если это так, давай будем оговариваться. Если это так, то прошляпили. Но это правда, что гораздо легче не просто ученых ловить, но и получать, ведь для чего ловят – для того чтобы начальству было доложено, что вот я такой-сякой, и вот я из майора становлюсь подполковником. И получаю орден, квартиру, суточные и так далее. Чисто бизнес. Часть истории — имеется в виду бизнес. Поэтому есть контрразведчики, а есть люди, которые наживаются на контрразведке. Конечно, легче поймать ученого. Почитать его электронную почту, почитать ложную, повторяю, ложную рассылку с предложением грин-карты и посадить человека. И получить за это звезду на грудь или на погоны. Это правда.

Но тут же еще интересная история. Президент Трамп, американский президент, как говорят, тут намедни заявил, что нам вообще шпионов не надо. Во-первых, им нельзя доверять, потому что они работают за деньги, а во-вторых, не надо нам шпионов, они мешают установить мои отношения с лидерами тех стран, где они шпионят. И вот тут я как бы, ну это пересказывают сотрудники…

- Святая простота.

- Знаешь, назвать Трампа «святым простаком» даже как-то не то, что рука не поднимается. Даже глаз, веко не поднимается. Если это не зловредные сотрудники, которые распускают про него слухи, то это очень в его стиле. Очень в его духе. Только-только вот хотим с Путиным сейчас встретиться. И вы мне такую свинью подкладываете. Да не порося, а свинью, такую Хавронью подкладываете. То есть это вполне может быть игра Трампа, он говорит: Володя, это не я, это до меня была, шпионил-то он до меня. И про хакеров – до меня все было. А мы сейчас его вот… Это такая история. Она водевильная.

Но она на самом деле не водевильная, потому что повторяю, историю с русским взломом, так называемым русским хакером и в основе дела про искажение выборов, лежала информация, еще раз повторю, это очень важно – полученная не техническим путем, не просто увидели, что вдруг чего-то начало мерцать. А подтверждение от агентов в Кремле. И это говорилось. То есть он был или он был и есть. Или они решили на него списать. Тоже не знаю.