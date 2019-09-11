Юрий Дудь: Молчание перестало быть спасительным оберегом 2 11.09.2019, 9:59

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Известный журналист на вручении премии «Человек года» обратился к коллегам.

Журналист Юрий Дvдь на вручении премии журнала GQ "Человек года" призвал коллег не молчать о политических репрессиях, полицейском "беспределе" и фальсификациях на выборах. Запись выступления разместил в твиттере "МБХ медиа», сообщает svoboda.org.

"Молчание уже перестало быть спасительным оберегом" и прийти могут в любой дом, даже если он "находится на Рублево-Успенском шоссе". "А если нет разницы, то, по словам Дудя, он не понимает,"почему нам надо встречать беспредел молчанием, а не лицом к лицу"

"Когда в России в следующий раз будут метелить очередных простых прохожих дубинками, когда будут воровать следующий вагон государственных денег, когда будут вкидывать новую пачку макулатуры в избирательную урну, я очень прошу вас говорить об этом, а не молчать", — сказал Юрий Дудь,удостоенный премии в номинации "Лицо с экрана".

Юрий Дудь на премии «GQ Человек года» в Московской государственной консерватории имени Чайковского обратился к собравшимся с просьбой не молчать о политических репрессиях, полицейском беспределе и фальсификациях на выборах. Видео: @MBKhMedia pic.twitter.com/WZAOTNSnji — МБХ Медиа (@MBKhMedia) September 10, 2019

Режиссер Кирилл Серебренников, победивший в номинации "Человек года" призвал считать "людьми года" всех тех, кто отстаивает гражданские права, бьётся за справедливость и даёт возможность жить в России здравому смыслу, порядочности, честности, надежде.

Кинокритик Антон Долин, победивший в номинации "Автор года" призвал освободить осужденного на четыре года по "дадинской" статье" активиста Константина Котова и других политзаключенных. Он назвал главным событием года обмен заключенными между Россией и Украиной. Но, по словам Долина,есть закон "сохранения подлости", когда этот обмен состоялся человек,"который все эти пять лет выходил с одиночными пикетами к администрации президента, другим приятным местам и призывал к этому обмену "всех на всех", ни за что сел в тюрьму, сказал кинокритик Антон Долин.

Режиссёра Кирилла Серебренникова, бывшего генерального продюсера "Седьмой студии" Алексея Малобродского, генерального директора компании Юрия Итина и бывшего директора департамента господдержки искусства Министерства культуры Софью Апфельбаум обвиняют в хищении 133 миллионов рублей, выделенных на театральный проект "Платформа" в 2011–2014 годах. Все они отвергают обвинения. Судебный процесс по делу продолжается.

Юрий Дудь получил премию за фильм "Колыма". При этом сам он заявил, что он хотел бы получить его за проект "Беслан. Помни". Фильм Дудя о Беслане набрал в YouTube более 13 миллионов просмотров.

Церемония награждения премии "Человек года-2019" по версии журнала GQ состоялась 10 сентября на сцене Московской государственной консерватории имени Чайковского.