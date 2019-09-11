Cпасибо, Илон, за то, что не выдал 15 11.09.2019, 10:19

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Илон Маск

Даже петиции стали сочинять, чтобы Маск то ли в Шклов, то ли в Дрозды приехал.

Лучшее, что у нас есть, - это наши друзья. Лучшее, на что мы можем рассчитывать, - это подарки наших друзей. Лучшее, что мы можем сделать с подарками наших лучших друзей, - это продемонстрировать их кому-то, пишет «БелГазета».

«У меня есть электрическая машина Tesla, я иногда ее тестирую. Маск подарил. Увидел меня на мотоцикле, «слушай, он у вас на двухколесном мотоцикле ездит». Есть самый любимый мотоцикл мой - наш, минский делает завод - хорошая штука. Конечно, он не летит 180, как Tesla, но очень приятно», - рассказал Лукашенко.

2 сентября школьникам минской СШ №93. Действительно, пару лет назад Александр Григорьевич демонстрировал публике этот электромобиль и очень его нахваливал.

Натурально, в белорусском обществе невольно вырвавшееся признание Лукашенко в дружбе с гением маркетинга и венчурного финансирования Илоном Маском вызвало бурю эмоций. Даже петиции стали сочинять, чтобы Маск то ли в Шклов, то ли в Дрозды приехал, отчитался, морковки экологически чистой поел и т.п.

В Twitter беднягу Илона буквально завалили вопросами, знаком ли он с Александром Григорьевичем и что еще кроме Tesla готов подарить Лукашенко. Маск долго молчал, но в конце концов выдавил немногословное «Uh no». Некоторые российские СМИ уже перевели этот ответ как «Эх, нет».

Но мы-то с вами знаем: дружба бывает и тайной, особенно между людьми известными, с устоявшейся репутацией. Спасибо, Илон, за то, что не выдал.