Нетаньяху пообещал аннексировать часть Западного берега в случае победы на выборах 11.09.2019, 10:21

Биньямин Нетаньяху

Фото: REUTERS/Amir Cohen

Израильский суверенитет будет распространен на Иорданскую долину и север Мертвого моря.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал аннексировать часть оккупированного Западного берега на границе с Иорданией в случае переизбрания, сообщает Reuters.

По его словам, он готов распространить израильский суверенитет на Иорданскую долину и север Мертвого моря сразу после выборов, если получит «четкий мандат» от граждан Израиля.

Ранее политик заявлял, что Израиль будет сохранять присутствие в Иорданской долине по соображениям безопасности. Палестинцы считают, что территория Западного берега должна войти в состав будущего независимого палестинского государства.

Израиль занял Западный берег, Восточный Иерусалим, Газу и Голанские высоты в 1967 году. В 1980 году власти провели аннексию Восточного Иерусалима, а в 1981 году — Голанских высот.

Большинство стран мира не признают эти территории израильскими, однако суверенитет Израиля над Восточным Иерусалимом и Голанскими высотами признала администрация президента США Дональда Трампа.

Выборы в израильский параламент пройдут 17 сентября. Судя по опросам общественного мнения, возглавляемая Нетаньяху партия «Ликуд» идет вровень с центристским политическим альянсом «Кахоль-лаван». Для победы Нетаньяху придется сформировать коалицию, пишут СМИ.