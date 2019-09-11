Американская медицинская ассоциация: Электронные сигареты могут привести к смерти 1 11.09.2019, 11:16

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Вейпинг вызывает неизученное заболевание легких.

Американская медицинская ассоциация призывает не использовать электронные сигареты, а их курильщикам рекомендует немедленно обратиться к врачам, сообщается на сайте ведомства, пишет "Гордон".

АМА отмечает растущее в США количество сообщений о болезни легких, которую связывают с электронными сигаретами. Неизученное заболевание вызывает кашель, одышку и боль в груди. Зафиксировано несколько летальных исходов.

Ассоциация также обратилась в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) с просьбой ускорить решение вопроса о регулировании рынка электронных сигарет, а все нерегулируемые продукты вывести с рынка.

Медики заявляют, что FDA должно запретить ароматизаторы и маркетинговые практики, которые продвигают электронные сигареты среди молодежи.

Первую смерть, вызванную электронными сигаретами, зафиксировали в США 23 августа 2019 года, сообщал департамент здравоохранения штата Иллинойс. На тот момент, по данным министерства здравоохранения и социальных служб США, медики зарегистрировали 193 больных в 22 штатах.

По состоянию на 6 сентября зафиксировано более 450 возможных случаев заболевания легких, которое связывают с электронными сигаретами, в 33 американских штатах и на Виргинских островах США. В штатах Калифорния, Иллинойс, Орегон, Индиана и Миннесота подтвердились пять фактов смерти из-за вейпинга.