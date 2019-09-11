В Гомеле обанкротился строительный трест 3 11.09.2019, 11:19

Иллюстрационное фото

На предприятии работает 586 человек.

В июле 2019 года ОАО «Строительно-монтажный трест № 27» обратилось в суд с заявлением о своей экономической несостоятельности (банкротстве), сообщает gomel.today. На предприятии работает 586 человек.

На протяжении последнего года ОАО «Строительно-монтажный трест № 27» работало с убытками и имеет неудовлетворительную структуру бухгалтерского баланса. По состоянию на 1 апреля 2019 года общий размер требований кредиторов составил 20299 тыс. BYN. У предприятия имеется имущество на сумму 20181 тыс. BYN.

На дату обращения с заявлением о своей экономической несостоятельности в отношении предприятия было возбуждено 456 исполнительных производств на общую сумму 13661337,5 BYN, 194258.1 RUR и 16500 USD.

Предприятие имеет значительную задолженность перед бюджетом, которая ежедневно увеличивается. Налоговым органом 29 декабря 2018 года был наложен арест и проведена опись имущества ОАО «Строительно-монтажный трест № 27».

Гомельский облисполком в письменном отзыве поддержал заявление ОАО «Строительно-монтажный трест № 27» о признании его банкротом и ходатайствовал о возбуждении производства по делу. По мнению Гомельского облисполкома основными факторами, негативно влияющими на предприятие, являются недостаток собственных оборотных средств, низкая загрузка производственных мощностей, значительный износ активной части основных средств, высокая кредитная нагрузка и отсутствие своевременно финансируемых заказов.

Представитель ГУ «Гомельское областное управление капитального строительства» также ходатайствовал о возбуждении производства по делу об экономической несостоятельности.

Рассмотрев заявление должника, суд определил возбудить производство по делу об экономической несостоятельности ОАО «Строительно-монтажный трест № 27» г. Гомель и установить защитный период до 26 сентября 2019 года.