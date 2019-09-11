КНДР объявила о тесте сверхгабаритной реактивной системе залпового огня 11.09.2019, 11:26

За пуском реактивных снарядов наблюдал северокорейский диктатор.

Северная Корея провела во вторник, 11 сентября, испытания сверхгабаритной реактивной системы залпового огня. Как сообщает северокорейское информационное агентство ЦТАК, за пуском реактивных снарядов наблюдал лично глава государства Ким Чен Ын, а само испытание "прошло в полном соответствии с его целями", передает dw.com.

О запуске "двух неопознанных снарядов" с территории Северной Кореи во вторник сообщили также представители вооруженных сил Южной Кореи. По их данным, снаряды были выпущены рано утром в сторону Японского моря из района близ города Кэчхон, который находится в 80 километрах от Пхеньяна, и пролетели около 330 километров.

Реакция Южной Кореи на испытания оружия в КНДР

"Все эти действия Северной Кореи усиливают напряженность, а не помогают усилиям по ее ослаблению на Корейском полуострове, и мы вновь призываем к их немедленному прекращению", - говорится в заявлении Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи.

В то же время агентство ЦТАК указывает, что две недели назад уже проходили аналогичные тестирования этой системы. Очередные испытания нового оружия в КНДР 11 сентября были проведены через несколько часов после того, как МИД Северной Кореи заявил, что Пхеньян готов возобновить переговоры с США о своей ядерной программе и ждет соответствующих предложений из Вашингтона.