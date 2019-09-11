Назван главный цвет 2020 года 11.09.2019, 11:33

Он «навеян утренним небом».

Объявлен главный цвет 2020 года по версии премиального бренда лакокрасочных покрытий Dulux. Об этом сообщается в ролике на официальном YouTube-канале компании, пишет korrespondent.net.

Согласно презентации, главным цветом 2020 года станет оттенок Tranquil Dawn - Мирный рассвет. Это пастельный зеленый или даже оливковый цвет. В ролике компании говориться, что он “навеянный утренним небом”.

Компания Dulux подчеркивает, что это универсальный оттенок, который можно использовать как в интерьере, так и для “творчества и поиска смысла”.