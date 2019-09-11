Шаман против «Единой России»: как Улан-Удэ два дня сотрясали митинги 11.09.2019, 11:49

Фото: ТАСС

Местные жители вышли на центральную площадь города.

В столице Бурятии два дня, 9 и 10 сентября, продолжались столкновения с полицией и митинг. У протестов две причины — противодействие властей сторонникам шамана, который пешком идет «изгонять Путина», и проигрыш на выборах мэра коммуниста из Совета Федерации. Люди на площади требовали перевыборов и освобождения задержанных активистов и депутатов Народного Курултая.

Как проходили протесты, рассказывает «МБХ медиа»:

Сперва люди вышли на центральную площадь, возмутившись арестом на 13 суток Игоря Коношанова — сторонника шамана Александра Габышева, рассказал «МБХ медиа» депутат парламента республики от КПРФ Тумэн Дондоков. Активист Петр Дондуков говорит, что Габышева задержали из-за того, что он отказался отдавать полиции микроавтобус «Газель» для проведения следственных действий, на которой в город прибыли сторонники шамана. Сам шаман идет пешком, а в газели его сторонники везут вещи, уточнил Дондоков. На своей странице в инстаграме шаман пишет: «Уруй айхал!!! Я Александр Габышев, Шаман из Якутии иду на Москву «изгонять В. В. Путина». Призываю добровольцев присоединиться к моему Мирному пешему протесту за свободу и народовластие. Я иду через всю Россию и пробуждаю народ». Дондоков рассказывает, что шаман пришел в город в день выборов мэра и хотел провести митинг, но администрация города не согласовала мероприятие, из-за чего шаман решил пойти дальше, в сторону Москвы. Петр Дондуков в начале митинга тоже был задержан на сутки и оштрафован на 1000 рублей за неповиновение полиции.

Активист Петр Дондуков рассказывает, что сход граждан 9 сентября быстро перерос в митинг против «Единой России», потому что к тому моменту объявили результаты выборов мэры, на которых победил врио Игорь Шутенков. Коммунист и член Совета Федерации Вячеслав Мархаев назвал выборы нечестными. Политик стал известен широкой публике после того, как осудил разгон митингов в Москве.

«РЕН-ТВ выливала грязь на сенатора, обвиняли в том, что он напал на журналистку, хотя на кадрах этого не видно. Московские журналисты и политтехнологи обвиняют его в национализме, в то время как в его приемные дети-чеченцы, его брат тоже приемный — русский. На выборах были подвозы, были подкупы избирателей. К подсчетам голосов тоже есть претензии, особенно к КОИБам (комплекс обработки избирательных бюллетеней — “МБХ медиа”). Цифры, которые выдавал КОИБ и ручной подсчет не совпадали», — объясняет Дондоков недовольство коммунистов итогами выборов.

Протестующие 9 сентября оставались на площади до поздней ночи и начали собираться вновь с самого утра на следующий день. 10 сентября произошло несколько жестких столкновений с полицией.

Депутат Народного Хурала Леонтий Красовский рассказал «МБХ медиа», что полиции с первого раза не удалось задержать лидеров протеста: «С утра была попытка задержания депутатов Народного Хурала. Моего коллегу из фракции КПРФ Баира Цыренова пытались задержать предположительно полицейские, часть из которых была в гражданском. Они его за руки за ноги потащили в машину, но люди, которые здесь находятся, не дали его, вытащили из рук полицейских, защитили его, окружили плотным кольцом из людей: первое кольцо из мужчин, второе кольцо из женщин. Цыренов в итоге вырвался от полицейских. Мужиков били дубинками, самого Баира были дубинками».

Красовский говорит, что после появления на площади сенатора Мархаева полицейские покинули площадь.

В следующем штурме полиции принимали участие неизвестные люди с масками и топорами, рассказал депутат Дондоков: «В машине, которая стояла на стоянке, сидел депутат Баир Цыренов и мой помощник Алексей Ихиритов. Рядом стояла вторая машина — блогера Дмитрия Баирова. Со стороны здания администрации прибежали полицейские с дубинками, со шлемами — начали окружать машины. Пока окружали одну машину, неизвестные люди в черных масках и гражданской одежде, с небольшими топорами разбили стекло машины Дмитрия Баирова. Затем полиция окружила вторую машину и во внутрь окружения забежали эти неизвестные и разбили окно и забрали с собой Баира Цыренова и Алексея Ихиритова. Их увезли в неизвестном направлении, машины были тоже гражданские. После полицейские убежали в здание администрации Улан-Удэ».

Позже выяснилось, что задержанных доставили в ОВД, рассказал Дондоков. По словам депутатов, на площади 10 сентября собралось несколько сотен человек.

По поводу конфликта высказался глава Буддийской традиционной сангхи Дамба Аюшеев. Он посетовал на то, что власти не вышли на переговоры к митингующим.

После задержания депутатов митинг продолжился.