В Дроздах-2 сдают коттедж за $8 тысяч в месяц 4 11.09.2019, 11:55

Общая площадь - около 700 метров.

Двухэтажный жилой дом с цоколем, террасой и беседкой в престижном районе Веснинка ( «Дрозды-2») планируют сдавать за 16 732 рублей в месяц - это $ 8000. Такое объявление появилось на портале недвижимости realt.by, пишет nn.by.

Коттедж был построен в 2013 году, его общая площадь составляет около 700 метров.

Дом пока что стоит пустой, но, как обещает продавец, «будет полностью укомплектован мебелью и бытовой техникой под гостя».

Коттедж сдает семья сербских бизнесменов Каричей. Они получили землю в Дроздах, но впоследствии получили еще и участок под застройку поселка на улице Станюты. Поэтому первый дом и стоит пустым.

Соседи Каричей - председатель КГБ Валерий Вакульчик и бывший министр внутренних дел Игорь Шуневич.