Вакарчук: Мы до сих пор не услышали о стратегии Зеленского по РФ 2 11.09.2019, 12:05

СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК

ФОТО: УНИАН

Лидер партии «Голос» призывает президента Украины рассказать о принципах внешней политики.

Фракция партии "Голос" в Верховной Раде призвала президента Владимира Зеленского и его команду озвучить конкретные принципы, на которых формируется внешняя политика, и сказать, в чем заключается стратегии в этой области. Об этом во время выступления в парламенте заявил лидер партии Святослав Вакарчук, пишет liga.net.

"Уже много недель деятельности нового президента проходят международные переговоры, обмен заложниками и другие очень важные вещи. Но мы так и не услышали стратегию новой исполнительной власти относительно нашей международной политики и, в первую очередь, наших отношений со страной-агрессором РФ", - сказал он.

"Голос" требует созвать закрытое заседание профильного комитета Рады, куда хотят пригласить главу МИД, вице-премьера по вопросам евроинтеграции, представителя Офиса президента и членов украинской делегации ПАСЕ.

"...Чтобы обсудить эти вопросы, выработать общую позицию, и, наконец, ответить на много конкретных вопросов, которые волнуют нас уже сегодня: формируем мы или нет делегацию ПАСЕ, участвуем ли мы в следующей ее сессии, и если да, то как себя ведем, как координируем свои действия с коллегами из других стран, которые поддержали нас и ждут от нас четких ответов, деклараций и обязательств", - пояснил Вакарчук.

По его нардепа, важно понять перед потенциальной встречей лидеров нормандского формата, какой будет стратегия Украины на этих переговорах, "что, кому и как мы обещали", и каким образом поменяется политика по сравнению с политикой прошлой власти.