закрыть
11 сентября 2019, среда, 16:38
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

«Звук взрыва как гром»: Метеоры видели во всей Беларуси

5
  • 11.09.2019, 12:28
  • 2,902
«Звук взрыва как гром»: Метеоры видели во всей Беларуси

А некоторые подумали, что заметили НЛО.

Метеоры видели в десятках городов Беларуси. Пользователи соцсетей делятся своими впечатлениями под видео с метеором, который засняли в Минске, пишет kp.by.

В комментариях устроили перекличку, в каких городах успели заметить метеор. Отозвались из Волковыска, Новогрудка, Пружан, Любани, Сморгони, Вилейки, Клецка, Браслава, Житковичей, Ганцевичей, Витебска, Червеня, Заславля, Столбцов, Мозыря, Ошмян, Лиды, Новополоцка, Верхнедвинска, Солигорска, Воложина, Логойска.

- Сиял около минуты, - рассказывают очевидцы.

- С другом на улице курили - видели, только ниже, и довольно хорошо рассмотрели. Он рассыпался, и потом три глухих хлопка было, впервые такие хлопки слышал басистые, - пишет другой комментатор.

- Я видел в Сморгонском районе примерно в 21.30. Летел с запада на восток по баллистической траектории, потом через минут 3 - 5 был звук взрыва как гром, но небо было ясное, - описывает местный житель.

- А я уже всем рассказал, что НЛО видел. Не знал, что метеор, - признается комментатор.

Напомним, метеор - это явление, возникающее при сгорании в атмосфере Земли мелких метеорных тел, например осколков комет или астероидов.


популярное за неделю

Мнение

Незамысловатый взгляд на мир из Дроздов
Незамысловатый взгляд на мир из Дроздов Валерий Карбалевич
Рекорд сорокалетней давности
Рекорд сорокалетней давности Константин Скуратович
Электромобиль блуждающего мотоциклиста
Электромобиль блуждающего мотоциклиста Владимир Халип
Часы без кукушки
Часы без кукушки Ирина Халип