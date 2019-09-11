«Юность» назвала тренера, который заменит Захарова

«Юность» назвала тренера, который заменит Захарова1
- 11.09.2019, 13:09
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Он провел 152 матча за сборную Беларуси.
Новым главным тренером минской «Юности» стал 48-летний специалист Александр Макрицкий, сообщает tut.by.
В бытность игроком выступал за белорусские «Динамо-Минск», «Прогресс», «Химик», «Тивали», «Гомель», «Шахтер», «Металлург», «Керамин», «Неман», немецкие «Фрайбург» и «Оберхаузен», российские «Ладу», «Нефтяник», «Авангард», «Северсталь», «Динамо-Энергию», «Крылья Советов», «Химик».
Провел 152 матча за сборную Беларуси.
В качестве ассистента главного тренера работал в минских «Динамо» и «Юности», нижегородском «Торпедо» и новосибирской «Сибири».
Напомним, вчера клуб покинул Михаил Захаров, который сосредоточится на работе с национальной командой.