Александр Немец: В РФ растет территория, подконтрольная Пекину 4 Александр Немец

11.09.2019, 13:19

Она включает в себя уже не только Дальний Восток.

Для начала рассмотрим свежий ролик Саши Сотника "КИТАЙ — МОГИЛЬЩИК ПУТИНИЗМА". Ролик построен в виде диалога Саши Сотника и бывшего премьер-министра Республики Ичкерия Ахмеда Закаева (Лондон). Оба собеседника — люди, люто ненавидящие путинский режим и не строящие никаких иллюзий (типа, извините, "Демократические протесты в Москве заставят Путина уйти уже через месяц; одновременно Черноморск будет объявлен вольным городом").

В этом разговоре заслуживают серьезного внимания следующие тезисы:

— Путин решил править до самой смерти. На нынешнем Восточном экономическом форуме (во Владивостоке) Путин очень обрадовался, когда узнал, что парламент Малайзии повысил "верхнюю планку" для малайского премьера (престарелого, но очень жесткого Махатхира — по сути диктатора) до 95 лет. Путин тоже так хочет. Теперь важнейший вопрос: кто сгинет быстрее — Россия или Путин?

— Путин все быстрее сдает восточные территории России Китаю. На Западе Путин играет с Америкой и Западной Европой в "новую холодную войну". Но настоящая политика Путина на Востоке. Она заключается в сдаче (всех) восточных регионов РФ Китаю и переходе Путина и его окружения под покровительство Китая.

— Путин пытается позиционировать себя как равноправного союзника Китая. Это позволяет Путину и его нищему зомбированному электорату пыжиться от гордости. В реальности же Путин не более чем мелкий вассал Китая. Высшее руководство Китая, несомненно, смеется над Путиным и одновременно "оприходует", миллион за миллионом квадратных километров, земли Востока России. Китай в России надолго (навсегда)! А чтобы замаскировать (в глазах своего глупого электората) свою откровенно предательскую деятельность, Путин как бы "компенсирует" свои потери на Востоке мелкими "приобретениями" на Западе, включая сюда Крым, Лугандон, часть Грузии...

— В настоящее время Россия разделена на девять федеральных

округов, включая два сравнительно недавно образованные: Северо-Кавказский округ (в основном Чечня и другие национальные республики) и оккупированные Крым с Севастополем. Каждый из этих округов имеет свою систему управления и четко обозначенные границы. Есть веские основания полагать, что каждый округ в дальнейшем приобретет независимость де-факто, если не де-юре.

— И восточные федеральные округа (по крайней мере два из них — Сибирский и Дальневосточный) отойдут Китаю (для начала де-факто). Это будет означать очень существенное увеличение мощи Китая. Запад это сильно тревожит, но Запад ничего не может с этим поделать.

— Недавние мирные и не очень многочисленные протесты в Москве были подавлены с необычайной, даже демонстративной жестокостью. Путин переходит к откровенно диктаторскому правлению (чтобы твердо сохранить за собой хотя бы семь федеральных округов — за вычетом двух восточных).

Я готов подписаться под каждым из перечисленных тезисов. Да я об этом писал много раз и публиковал все написанное на Каспаров.Ru.

Не могу не упомянуть такого моего союзника, как Андрей Пионтковский. Прочтите еще раз его статью "Сделки глупых варваров".

Да, вся восточная территория РФ, от Красноярска и до Тихого океана, переходит (или уже перешла) к Китаю. Нужно набраться смелости и признать этот очевидный факт. Формально все эти регионы еще находятся под "благодетельным попечением" путинского режима. В реальности здесь правит Пекин (или даже Харбин, столица провинции Хэйлунцзян, которая контролирует примерно 90% китайской границы с РФ).

А местные власти, губернаторы в Красноярске, Чите, Хабаровске, Владивостоке и "генерал-губернаторы", руководящие восточными федеральными округами? Они превращаются (превратились) в марионеток Пекина, отвечающих за своевременные поставки в Китай — по оговоренной низкой цене и в требуемом количестве — леса, алюминия, меди и прочего. За это местные власти получают комиссионные.

А местное население? Ведь оно, как известно, выступает против засилья китайцев и уж тем более китайской оккупации!

"Нью-Йорк Таймс" поместила 26 июля этого года большой очерк о китайских лесоразработках в Сибири (China’s logging in Siberia is a source of jobs and worry). В основном там рассказывается о городе Канске в Красноярском крае. Здесь Китаю принадлежит около 200 лесопилок, обрабатывающих лес со всего края для отправки в "метрополию". На лесопилках заняты многие тысячи местных рабочих.

Возмущается ли кто-нибудь из них "китайским засильем" или вредом китайского лесоистребления для экологии Сибири и России? Вовсе нет. Более того, рабочие довольны своей "достойной" зарплатой в 250-300 долларов в месяц. Да ведь другой работы в Канске почти нет.

Единственное, что возмущает местных рабочих, — то, что китайцы закрыли завод, изготовлявший этанол (очень близкий к питьевому спирту) из древесных опилок. Видите ли, нет дешевой "табуретовки"!

А если протесты усилятся, то китайцы вновь запустят производство этанола. Или станут ввозить его из Китая, где (согласно некоторым сообщениям) уже освоено производство этанола из угольной пыли.

Словом, китайская оккупация восточных регионов успешно развивается, и ей ничто всерьез не мешает: ни Москва, ни местные власти, ни местное население!

А вот еще один характерный факт. 3 сентября Путин в Улан-Баторе (по пути во Владивосток) подписал со своим монгольским коллегой соглашение о повышении российско-монгольских отношений до уровня "стратегического всеобъемлющего партнерства".

Одновременно "высокие стороны" подписали серию конкретных соглашений об экономическом сотрудничестве. В частности, РФ будет модернизировать монгольские железные дороги. А зачем?

Дело в том, что еще в сентябре 2014 года (всего через четыре месяца после "исторического" саммита Си Цзиньпина и Путина, поднявшего отношения двух стран на качественно новый уровень)

Китай, Монголия и Россия договорились о создании "экономического коридора, соединяющего три страны". И за истекшие пять лет многое было сделано для реализации данного проекта. Проект, разумеется, нужен для увеличения перевозок в Китай из Монголии и из России через Монголию всякого полезного сырья и полуфабрикатов (смотри список выше).

И наконец, о "едином периметре обороны". Этот периметр начал формироваться (насколько я знаю) еще в 1996 году, когда войска России и Китая стали покидать общую границу. Российские войска перемещались на запад, поближе к НАТО, китайские — на юг, поближе к Тайваню и Южно-Китайскому морю.

В 2019 году формирование "единого периметра обороны" было завершено, а на китайско-российской границе никаких войск не осталось. Что же находится внутри периметра?

Следующее:

Вся территория РФ (включая хорошо известные де-факто оккупированные территории), Китай, значительный кусок Южно-Китайского моря и Монголия. Пожалуй, сюда можно внести и значительную часть Таджикистана, где сейчас находятся и китайские, и российские войска. Что характерно, внутри этого "периметра" территория, подконтрольная Москве, скукоживается, а территория, подконтрольная Пекину, стабильно растет.

Александр Немец, kasparov.ru