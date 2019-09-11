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Не русский Штирлиц

  • 11.09.2019, 13:51
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Не русский Штирлиц

Что это за шпионское гнездо в администрации Путина?

Стране, воспитанной на «17 мгновениях весны», где полковник Штирлиц в одиночку сорвал планы врага, власти вчера бросились объяснять, что предполагаемый агент ЦРУ Смоленков из Администрации президента Путина – незначительная фигура. Очень смешно, пишет telegram-канал «СерпомПо».

Siloviki в Тelegram тоже сливают: мол, плюньте вы на этого Смоленкова. Он был всего лишь «курьером», тайн никаких не знал, поэтому ни мы, ни американские наши коллеги не паримся по поводу его разоблачения.

Но вопрос в другом. Курьер, дипкурьер, матерый разведчик или мелкий шпион – почему российские власти не объявили о проведении открытого расследования в отношении Смоленкова? Почему нет публичных объяснений, как вообще шпион мог проникнуть в администрацию Путина?

И ведь это не первый случай. Два месяца назад был изобличён и арестован другой агент – помощник полпреда президента в Уральском федеральном округе Цуканова. Воробьев вроде как сливал наши секреты полякам, Смоленков – американцам.

Что это за шпионское гнездо в администрации президента? Как это вообще стало возможно? Где отставки в ФСБ? Кто конкретно несет ответственность в этом ведомстве за то, что доступ к государственным секретам получил возможный агент ЦРУ, укрывшийся ныне с семьей в трехэтажном особняке в Виргинии?

Чего вообще стоит эта «вертикаль власти» с опорой на «безопасность», которая так позорно провалилась в 200 метрах от Лубянки?

Ничего она не стоит.


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