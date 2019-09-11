Минчанин о ситуации в Беларуси: В 2010 году был пройден Рубикон 4 11.09.2019, 13:55

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Либо мы просыпаемся и начинаем что–то делать, либо продолжаем погибать.

Минчане приходят на пикеты «Европейской Беларуси» и рассказывают о наболевшем. Молодой житель столицы объяснил, почему поставил подпись за активиста оппозиции. Разговор минчанина с активистами был опубликован на Youtube-канале гражданской кампании «Европейская Беларусь».

- Меня не устраивает та ситуация, которая сложилась в нашей стране. Ситуация катастрофическая, она начала ухудшаться с середины 90-х годов. Это происходит на протяжении всей моей сознательной жизни.

В 2010 году был пройден Рубикон. По сути, после того времени, мы живем на грани потери независимости, на грани потери всего, чем мы обладаем. Катастрофическая ситуация в стране. Либо мы просыпаемся и начинаем что–то делать, либо продолжаем погибать, спать, ничего делать, деградировать. Алкоголизм, безработица, безвыходная ситуация в экономике. Ситуация очень страшна, как и в духовном плане, так и в материальном. Кризис во всех сторонах жизни. Кто-то устраивает пир во время чумы, а основное население находится на грани выживания. Меня не устраивает практически все.

Я отсюда либо уезжаю, либо моя жизнь, по сути, закончилась. И ничего мне здесь не светит. Я не знаю, что делать молодежи современной, что ей делать в Беларуси. Что ей светит при такой власти, при таких условиях - просто не представляю.

- Что делать, чтобы изменить ситуацию?

- Я считаю, что вода камень точит. Любые, даже самые малейшие действия, особенно когда молодежь что–то делает – дадут большие сдвиги в обществе и стране. Это очень важно, потому что нельзя жить в 21 веке и находится в такой экономической ситуации, когда мы на грани потери независимости, культурных кодов, ценностей, фундамента, всего. У нас нет веры, армии, церкви, родного языка, образования, у нас все это отобрали.