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Ученые: Половина европейских мужчин оказались «тутанхамонами»

  • 11.09.2019, 14:09
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Ученые: Половина европейских мужчин оказались «тутанхамонами»

Анализ ДНК египетских мумий шокировал исследователей.

Немецкие ученые из института Макса Планка и Университета Тюбингена частично восстановили геном 90 египетских мумий, возрастом от 3500 до 1500 лет. Проанализировали его. И пришли к выводу: древние египтяне не были африканцами. Одни были турками, другие — выходцами из южной Европы и из мест, где сейчас находятся Израиль, Иордания, Сирия, Ливан, Грузия и Абхазия, пишет lenta.ua.

Чуть раньше аналогичные исследования провели биологи из генеалогического центра iGENEA, расположенного в Цюрихе. Они анализировали генетический материал, извлеченный всего из одной мумии. Но зато самого фараона Тутанхамона. Его ДНК добыли из костной ткани — конкретно из левого плеча и левой ноги.

Специалисты iGENEA сравнили геном мальчика-фараона и современных европейцев. И обнаружили: многие из них — родственники Тутанхамона. В среднем половина европейских мужчин — «тутанхамоны». А в некоторых странах их доля доходит до 60-70 % — как, например, в Великобритании, в Испании и во Франции.

ДНК сравнивали по так называемым гаплогруппам — характерным наборам фрагментов ДНК, которые передаются из поколения, сохраняясь почти в неизменном виде. Родственников фараона «выдала» общая гаплогруппа под названием R1b1a2.

Ученые подчеркивают: тутанхамонская R1b1a2, столь распространенная среди европейских мужчин, весьма редко встречается у современных египтян. Доля ее носителей у них не превышает 1%.

«Не правда ли, очень интересно, что Тутанхамон генетический европеец», — удивляется Роман Шольц директор центра iGENEA.

Генетические исследования швейцарцев и немцев еще раз подтвердили: современные египтяне, в общей своей массе, это не деградировавшие потомки фараонов. Просто они не имеют с ним — своими древними правителями — почти ничего общего. Что в некотором роде, объясняет особенности египетского общества.

«Сами же фараоны — не местные. Полагаю, что общий предок египетских царей и европейцев жил на Кавказе примерно 9500 лет назад, — сообщил Шольц. — Около 7 тысяч лет назад его прямые потомки расселились по Европе. A кто-то добрался до Египта и выбился в фараоны».

Получается, однако, что, начиная с пра-пра-дедов, предки Тутанхамона, да и он сам были лицами кавказской национальности.

Йоханнес Краузе, палеогенетик из университета Тюбингена сообщил в журнале Nature Communications, что геном трех мумий из 151 одной, с которыми работали немецкие исследователи, удалось восстановить полностью. Их ДНК хорошо сохранилась. Дожила до наших дней, как выразился ученый. Сохранилась, несмотря на жаркий египетский климат, высокую влажность в местах погребения и химические вещества, использованные для бальзамирования.

Восстановление генома сулит — пусть в отдаленной перспективе — восстановление и его владельца. Путем клонирования. Что вполне устроит древних египтян, которые рассчитывали как-нибудь и когда-нибудь восстать из мертвых. Ради этого они и становились мумиями. Словно бы предвидели, что останки плоти и костей пригодятся.


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