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«Помахал корочкой и сказал, что купить прибор надо обязательно»

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  • 11.09.2019, 14:18
  • 3,914
«Помахал корочкой и сказал, что купить прибор надо обязательно»

Белорус встретил на своем пути «газовщиков» и вызвал милицию.

Еще раз напомнить о том, что зло не дремлет, решил читатель onliner.by Алексей из Руденска. Onliner уже рассказывал о том, что по домам и квартирам белорусов ходят дельцы, выискивая самых доверчивых и честных, чтобы потом «впарить» им нужный, но неоправданно дорогой газовый извещатель. С декабря 2018-го, когда была опубликована большая статья, прошло уже немало времени — достаточно для того, чтобы по стране пошла новая волна людей «с корочками» и убедительными рассказами о штрафах и скидках.

— Хотел бы предупредить людей об активности продавцов датчиков дыма и прочих гаджетов, действующих прям сейчас в Минской области, — рассказывает Алексей. — Так, сегодня в городском поселке Руденск ко мне подошел молодой человек лет 25—30, помахал корочкой и сообщил, что явился для проверки газового оборудования. Поскольку от местных служб проверки не редкость, я ничего не заподозрил. Единственное, что смутило, так это туфли на босу ногу. Ну да ладно, мало ли каких сотрудников нынче в госучреждениях держат.

На мои уверения, что недавно все привели в порядок, были заменены трубки и шланги, он отмахнулся и сказал, что «должен проверить все». В доме была бабушка, ей я и доверил миссию помочь молодому человеку завершить его правое дело. Однако сомнения все-таки были, и я решил своими глазами увидеть, что же это за проверка. Открывая дверь в дом, услышал обрывок фразы «установить нужно обязательно». Поинтересовался, что именно, на что получил ответ: датчик дыма. Уже зная о таких делах со страниц Onliner и не только, я попросил сослаться на закон, указ, распоряжения местного исполкома как минимум. Юноша смутился и мне ответил, что это носит рекомендательный характер. На мой последующий вопрос, из какой он организации и почему это надо «сделать обязательно», что-то тихо промямлил.

Любопытство меня уже к тому моменту одолело окончательно, и я поинтересовался стоимостью этой услуги. Оказывается, со скидкой для пенсионеров датчик обойдется в 140 рублей, без скидки — 300 рублей. К слову, месяц назад такой прибор я видел в магазине по цене что-то около 30 рублей. Расшаркиваться с ним не стал и попросил сразу на выход, предупредив, что вынужден буду сообщить участковому или в дежурную часть. Молодой человек, собрав остатки мужества и добавив наглости, сообщил, что могу звонить кому угодно.

Я, собственно, и позвонил в милицию, рассказал о визитере. Наряд приехал в течение 20 минут. Пока описывал подробности для протокола, краем глаза в метрах двухстах от меня заметил ушлого продавца, выходящего из калитки дома очередной жертвы. О чем и сообщил милиционерам, которые незамедлительно отправились с ним беседовать. Вернулись они минут через десять. Рассказали, что с документами у него все в порядке, накладные на товар есть и задерживать его не за что. Но ведь и правда так получается… В общем, поговорили с ним и отпустили. К слову, у него, оказалось, есть напарница столь же юных лет.

Дополнительно отмечу, что один из вопросов, которые задали бабушке, был о том, с кем она живет и есть ли родственники. Возмущает факт отсутствия какой-либо совести и наглость продавать в пять раз дороже прибор, который хоть и правда нужен в хозяйстве, но не за такие деньги. Жертвами, как догадываюсь, становятся теперь уже провинциальные бабушки и дедушки, на которых «корочка» продавца ООО «Рога и копыта» и грозные помахивания кипой бумаг с псевдоуказами производят неизгладимое впечатление. Наверное, я приму меры, распечатаю предупреждения о нечистоплотных продавцах и развешу в общественных местах, — говорит Алексей. И всем стоило бы последовать его примеру или как минимум предупредить своих пожилых родственников и знакомых, чтобы были осторожны и не покупали ничего у незнакомцев.


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