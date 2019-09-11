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Госконтроль признал провал «модернизации» цементных заводов

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  • 11.09.2019, 14:33
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Госконтроль признал провал «модернизации» цементных заводов

На «модернизацию» было потрачено более миллиарда долларов.

Вложенные в «модернизацию» цементных заводов государственные средства не принесли должной отдачи. Об этом заявил председатель Комитета госконтроля Леонид Анфимов на заседании коллегии ведомства, передает БелТА.

Сегодня на коллегии Комитета госконтроля рассматриваются результаты контрольно-аналитических мероприятий по вопросам эффективности работы организаций цементной промышленности. «На «модернизацию» цементных заводов государством затрачены колоссальные средства - более $1 млрд, на сотни миллионов долларов была оказана государственная поддержка. Ожидаемой отдачи от этих средств пока нет», - сказал Леонид Анфимов.

Он подчеркнул, что ряд поручений Лукашенко в отношении цементной промышленности не выполняется. «Имеются проблемы с реализацией Программы эффективного использования мощностей организаций цементной промышленности на 2015-2020 годы. В текущем году, после оказания очередной господдержки, наблюдается улучшение отдельных показателей работы, но не в ситуации в целом. До сих пор платежеспособность и финансовая устойчивость организаций в полной мере не восстановлены. А ведь долги заводов отсрочены, суммы выплат по погашению обязательств будут расти с каждым годом», - отметил председатель КГК.

Леонид Анфимов обратил внимание на факты необоснованного посредничества как при закупке сырья и материалов, так и при реализации цемента, особенно на внутреннем рынке. «Потери заводов исчисляются миллионами рублей. Полагаю, что новое руководство Белорусской цементной компании уже приступило к наведению порядка и в холдинге, и в организациях, входящих в его состав», - подчеркнул он.

Глава контрольного ведомства акцентировал внимание на том, что основная цель заседания коллегии - выработка согласованных и всесторонне просчитанных подходов по повышению эффективности работы отрасли.

В настоящее время цементная промышленность Беларуси представлена тремя заводами: ОАО "Красносельскстройматериалы", ОАО "Белорусский цементный завод" и ОАО "Кричевцементношифер". Все они входят в состав холдинга "Белорусская цементная компания". В 2012-2013 годах на этих заводах реализованы крупные инвестиционные проекты, которые позволили ввести в строй современные линии по производству цемента сухим способом суммарной годовой мощностью 5,4 млн т. На модернизацию трех предприятий было затрачено около $1,1 млрд.

Ввод в эксплуатацию и освоение новых энергоэффективных мощностей позволили обновить основные фонды, увеличить производительность труда, снизить энергоемкость производства, существенно увеличить объемы экспорта цемента.

Для финансового оздоровления цементной отрасли в текущем году главой государства принят указ, предусматривающий отсрочку и рассрочку платежей за потребленные энергоресурсы, а также по обязательствам перед республиканским бюджетом и банками. Это позволило немного улучшить показатели деятельности цементных заводов по итогам работы за первое полугодие. Так, чистая прибыль получена ОАО «Кричевцементношифер» и ОАО «Белорусский цементный завод», ощутимо снижены чистые убытки ОАО «Красносельскстройматериалы».


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