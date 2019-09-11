В Орше РЭП борется с «иезуитским приемом» властей 11.09.2019, 14:39

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Власти повели себя, как Иудушка Головлев.

Оршанский райисполком отказал в постановке на учет Оршанской районной первичной профсоюзной организации Белорусского профсоюза РЭП. Повод – ОАО «Экомол» отозвал гарантийное письмо на предоставление юридического адреса организации, без которого постановка на учет невозможна.

Что же произошло на самом деле? Почему ОАО «Экомол» отозвал гарантийное письмо на юрадрес?

-В Оршанском райисполкоме, сдавая документы для постановки на учет районной профорганизации, я предупредил, чтобы на людей не давили. Заместитель председателя райисполкома Виктор Колочев обещал не давить на членов профсоюза. И действительно: никакого давления не оказывалось: позже я всех обзвонил – ни на кого не наезжали, персонально не трогали, - рассказал praca-by.info руководитель профорганизации Василий Береснев.

- Но использовали другой иезуитский метод: представители Витебского облисполкома вышли на Могилевский облисполком (головной офис СЗАО «Серволюкс», чьим структурным подразделением является «Экомол», находится в Могилеве. – Ред.) и начали промывать мозги владельцу частного предприятия «Экомол», которое предоставило нам юридический адрес. На него надавили. Он позвонил мне и спросил: что делать в сложившейся ситуации? Я не захотел создавать проблемы предприятию, поэтому мы вместе решили снять вопрос с юридическим адресом.

Вместе с тем, как говорит профсоюзный активист, Оршанская профорганизация не отказывается от своих планов стать на учет:

-Мы ищем новый юридический адрес, тем более, что Оршанский райисполком готов вернуться к рассмотрению вопроса после «приведения документов в соответствие». Повели себя как Иудушка Головлев: мы вам нагадим – и тут же любезно извинимся.

Василий Береснев и члены профсоюза решительно настроены добиться постановки профорганизации на учет:

-Вчера я снова говорил запредседателю исполкома: попробуйте еще раз нам отказать, и тогда просто развяжете нам руки. Если сейчас мы еще можем договариваться и контактировать с властями по некоторым вопросам, то, не ставя нас на учет, вы игнорируете самую большую профорганизацию региона. Если вы ставите нас вне закона, можем ли мы с вами сотрудничать? – задается риторическим вопросом Василий Береснев.

Информация по нерегистрации Оршанской районной организации профсоюза РЭП уже направлена в Женеву, в штаб-квартиру МОТ.