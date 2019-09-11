закрыть
11 сентября 2019, среда, 16:36
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Активист «Европейской Беларуси»: Одной женщине муж вез паспорт с другого конца города

  • 11.09.2019, 15:30
Активист «Европейской Беларуси»: Одной женщине муж вез паспорт с другого конца города

Как прошел пикет по сбору подписей в Молодечно.

Активисты гражданской кампании «Европейская Беларусь» собирали подписи за выдвижение в качестве кандидата в депутаты Андрея Маркова. Пикет по сбору подписей прошел возле костела Святого Иосифа на улице Притыцкого. Андрей также принял участие в пикете по сбору подписей и поделился впечатлениями c пресс-службой «Европейской Беларуси»:

- Очень много людей подходили — в первую очередь из-за символики. Не все ставили подписи, но все желали удачи, обменивались контактами, делились проблемами, предлагали другую помощь. Много жалоб на местных чиновников, на беспредел милиции, на зарплаты и пенсии. Были люди разных возрастов — от молодежи до пенсионеров. Одна женщина, увидев нас, сразу позвонила мужу, чтобы он привез паспорт с другого конца города.

Все говорят о том, что нужны перемены. Это очень вдохновляет. Пикет по сбору подписей проводил после работы, уставший, но после общения с людьми и у меня, и у других участников просто небывалый подъем. Музыка, разговоры, поддержка — просто супер! Получили колоссальный заряд энергии.

Следующий пикет по сбору подписей за выдвижение Андрея Маркова кандидатом в депутаты пройдет 12 сентября с 17.00 до 20.30 в сквере возле костела Святого Иосифа на улице Притыцкого. Приглашаем жителей Молодечно и Молодечненского района. Не забудьте взять паспорт!


популярное за неделю

Мнение

Незамысловатый взгляд на мир из Дроздов
Незамысловатый взгляд на мир из Дроздов Валерий Карбалевич
Рекорд сорокалетней давности
Рекорд сорокалетней давности Константин Скуратович
Электромобиль блуждающего мотоциклиста
Электромобиль блуждающего мотоциклиста Владимир Халип
Часы без кукушки
Часы без кукушки Ирина Халип