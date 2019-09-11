Активист «Европейской Беларуси»: Одной женщине муж вез паспорт с другого конца города 11.09.2019, 15:30

Как прошел пикет по сбору подписей в Молодечно.

Активисты гражданской кампании «Европейская Беларусь» собирали подписи за выдвижение в качестве кандидата в депутаты Андрея Маркова. Пикет по сбору подписей прошел возле костела Святого Иосифа на улице Притыцкого. Андрей также принял участие в пикете по сбору подписей и поделился впечатлениями c пресс-службой «Европейской Беларуси»:

- Очень много людей подходили — в первую очередь из-за символики. Не все ставили подписи, но все желали удачи, обменивались контактами, делились проблемами, предлагали другую помощь. Много жалоб на местных чиновников, на беспредел милиции, на зарплаты и пенсии. Были люди разных возрастов — от молодежи до пенсионеров. Одна женщина, увидев нас, сразу позвонила мужу, чтобы он привез паспорт с другого конца города.

Все говорят о том, что нужны перемены. Это очень вдохновляет. Пикет по сбору подписей проводил после работы, уставший, но после общения с людьми и у меня, и у других участников просто небывалый подъем. Музыка, разговоры, поддержка — просто супер! Получили колоссальный заряд энергии.

Следующий пикет по сбору подписей за выдвижение Андрея Маркова кандидатом в депутаты пройдет 12 сентября с 17.00 до 20.30 в сквере возле костела Святого Иосифа на улице Притыцкого. Приглашаем жителей Молодечно и Молодечненского района. Не забудьте взять паспорт!