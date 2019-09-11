Агент Госдепа «Окурок» свою миссию выполнил 9 Александр Хоц

11.09.2019, 15:34

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Ждать ли эвакуации агента под прикрытием в уютный штат Виргиния?

Агент по кличке "Окурок", скорее всего, был завербован одной и западных спецслужб еще в годы службы в Дрездене. Тогда же был открыт счет в банке, куда западные кураторы переводили неслабые суммы денег после каждого выполненного задания.

Сначала цель была в том, чтобы пробиться в политику и наладить связи с криминалом, получая компромат на высших российских чиновников. "Окурок" явился к мэру Петербурга, был взят на место Володи-водителя, таская портфели за Собчаком.

Россия делала первые шаги к демократии - и "мировая закулиса" с тревогой ожидала появления со временем сильного конкурента на мировой арене. Сильная Россия Западу была явно не нужна. Поэтому уровень сложности агентурных заданий для "Окурка" рос в геометрической прогрессии.

Коррумпировав питерскую власть и повязав чиновный аппарат с криминалом (иначе говоря, получив рычаги управления номенклатурой), ценный агент "закулисы" рванул на повышение в Москву. Где из "Володи-водителя" быстро вырос до директора ФСБ.

Тут "Окурок" перешел в подчинение главной западной спецслужбы. ЦРУ и Госдеп стали работать с ним напрямую. Задача стояла невиданной сложности - развалить Россию изнутри, похоронить империю, убрать ее с мировой арены, погрузить в хаос социального кризиса, изолировав от мира и желательно, прикончив экономику.

Главный метод развала был разработан в Лэнгли и был гениально-прост. "Советизация" России, возрождение однопартийности, Застоя, полицейщины и угасание режима по модели СССР.

Сделать это можно было только через изоляцию, блокаду, разрывы связей, технологическое отставание, рост нищеты и вымирание населения. "Окурок" энергично взялся за дело.

Повод быстро сочинился: вторжение к соседям, нарушение договоров, аннексия Крыма, война в Восточной Украине и отправка секретного "Бука" для удара по мирному Боингу.

Будучи ценным агентом высшего уровня, "Окурок", тем не менее, работал не один. На базе ГРУ был создан специальный отдел резидентуры ЦРУ, который готовил для "Окурка" наиболее деликатные миссии.

Подбор команды для миссии "Бука", выбор Мишкина и Чепиги для громкой акции в Солсбери (отбирались наиболее дебильные сотрудники, склонные снимать проституток, скандалить в отелях и гулять под камерами слежения). Организация провалов и международных скандалов - была профилем этого отделения.

Последним удачным моментом стала ликвидация группы ведущих ученых-ядерщиков, занятых созданием ракет "гипер-звукового" класса. Это было непросто. Они долго упирались, не желали поднимать со дна хреновину с ядерным движком. Говорили, что задание - "пи*дец" и что летать этот "Чернобыль" все равно не будет. Но люди-то военные. В итоге задание было блестяще выполнено: специалисты ликвидированы, местность заражена, население озлоблено (задача "вымирания" все ближе к воплощению).

Были и другие удачные проекты под кодовым названием "Рогозин" (развал космоса), "ЮКОС" (бегство капиталов), "Калви" (бегство инвесторов). Ну и, наконец, главная спец-операция под кодовым названием "Медный таз" - по назначению Медведева на роль могильщика российской экономики.

Хозяева "Окурка" не могут нарадоваться на уникального агента. За 20 лет работы он зримо приблизил Россию к развалу, коллапсу, гражданской войне, распаду территорий и обнищанию и бунту населения.

Россия (наконец-то) навсегда покинула клуб развитых экономик и вряд ли сможет выжить в рамках такой деградации.

Остался сущий пустяк - социальный взрыв, развал, экспансия китайцев, возвращение Кенигсберга "в родную гавань", погромы на Лубянке и в Останкино, толпы разъяренных москвичей у кремля..

Эвакуация "Окурка" силами Госдепа в уютный штат Виргиния. Где в большом особняке (целых 12 сортиров) агент "Окурок" встретит глубокую старость, публикуя мемуары: "20 лет тайной войны. Как мы просрали Россию по заданию Госдепа".

Александр Хоц, "Фейсбук"