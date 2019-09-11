«Бабушкина крынка» на грани банкротства? 4 11.09.2019, 15:47

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Аудиторы засомневались в жизнеспособности компании.

Опубликовано заключение аудиторов Grant Thornton по ОАО «Бабушкина крынка».

В нем есть стандартная фраза: «Существенная неопределенность в отношении непрерывности деятельности». За этим выражением всегда скрывается неуверенность в том, что компания сможет существовать далее, отмечает Office Life.

Аудиторы поставили такой маркер на «Бабушкину крынку» из-за убытков в 2018 году более чем на 18,4 млн рублей. Обязательства компании на конец прошлого года превысили текущие активы на 84,5 млн.

Напомним, что не так давно у «Бабушкиной крынки» сменился директор. Дмитрия Главинского уволили, а и. о. стала заместитель директора по производству Галина Титенкова. И вскоре на главную позицию утвердили Геннадия Скитова.

Ранее он был коммерческим директором ОАО «МАЗ», имел опыт руководства предприятием «Белрыба», возглавлял щучинское ОАО «Автопровод», Борисовский мясокомбинат.