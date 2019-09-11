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Регион на юге Италии заплатит 25 тысяч евро желающим туда переехать

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  • 11.09.2019, 16:18
Регион на юге Италии заплатит 25 тысяч евро желающим туда переехать

Участникам программы нужно переехать в одну из местных деревень.

Желающим перебраться в Молизе, на юго-восток Италии, предложили щедрое пособие — 700 евро ежемесячно на протяжении трех лет. Об этом пишет журнал «Нож» со ссылкой на The Guardian.

Участникам программы нужно переехать в одну из местных деревень с населением меньше двух тысяч человек и открыть там свое дело. Это может быть пекарня, канцелярский магазин, ресторан, что угодно.

Города и поселки, где живут меньше двух тысяч человек, также будут получать по 10 тысяч евро ежемесячно. На эти деньги местные власти должны развивать инфраструктуру и проводить культурные мероприятия.

Согласно Национальному институту статистики Италии, регион Молизе, где живут 305 тысяч человек, стремительно теряет население. В прошлом году регион потерял более 2800 жителей: старики умирают, а молодые итальянцы уезжают в крупные города. За это время в девяти городках Молизе не родилось ни одного младенца.


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