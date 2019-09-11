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На «кнопкодавстве» поймали украинского депутата от «Слуги народа»

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  • 11.09.2019, 16:41
На «кнопкодавстве» поймали украинского депутата от «Слуги народа»

В тот же день он писал в соцсетях о наказании для депутатов за неперсональное голосование.

Украинское общественное движение "Чесно" поймало еще одного депутата на неперсональном голосовании. Им оказался депутат от "Слуги народа" Сергей Литвиненко, пишет liga.net.

Факт имел место 3 сентября, во время голосования за включение в повестку дня сессии законопроекта о внесении изменений в статьи 85 и 101 Конституции (относительно уполномоченных ВРУ).

Мажоритарщик из округа №156 в Ровенской области голосовал, вероятнее всего, за коллегу по фракции Александра Скичко (округ №197, Черкасская область).

Место, на котором голосовал Литвиненко, официально закреплено за Скичко, однако есть вероятность, что в слоте его пульта могла находиться карта другого депутата, отметили в движении.

"Чесно" обратило внимание также на то, что в тот же день, 3 сентября, после кнопкодавства Литвиненко написал в Facebook, что "Слуга народа" введет лишение мандата за кнопкодавство.


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