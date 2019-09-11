В Барановичах у работников из зарплат вычитают деньги на ремонт дорог 15 11.09.2019, 16:53

3,254

Куда же идут деньги за «дорожный налог»?

Об этом сайту Сharter97.org написал читатель:

- У нас в Барановичах очень непонятное происходит. После последнего посещения Лукашенко было поручено во что бы то не стало найти средства для ремонта дорог. Что сделали в этом случае власти города? Распорядились собирать деньги со всех организаций. Работники должны написать заявление, чтобы вычли деньги из зарплаты на ремонт дорог. На моем предприятии - это 20 рублей.

Вот у меня есть вопросы... С нас требуют налог на дороги при техосмотре. А тут просят еще раз «скинуться» на дороги! Это уже слишком! Опубликуйте это! Это позор никак не назовешь. Получается оброк на оброк.

Местное издание intex-press.by пишет, что в городе был зарегестрирован Фонд по благоустройству улично-дорожных сетей «Барановичи – наша малая Родина». Учредителем фонда является Барановичское городское ЖКХ.

Основная цель создания фонда – оказание помощи в благоустройстве городских территорий и улично-дорожной сети города.