Нидерланды переквалифицировали Цемаха из свидетеля в подозреваемого 23 11.09.2019, 17:27

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Владимир Цемах

Требование Москвы вернуть боевика означает признание вины в катастрофе рейса MH17.

Нидерланды переквалифицировали Владимира Цемаха, ранее считавшегося ключевым свидетелем по делу об уничтожении малайзийского самолета MH17 над Донбассом, в подозреваемые.

Об этом в интервью «Немецкой волне» в среду, 11 сентября, сообщила депутат Европарламента от Нидерландов Кати Пири.

По ее словам, международная следственная группа (JIT) и нидерландский прокурор распространили письмо, в котором говорилось о том, что теперь Цемаха рассматривают в качестве одного из подозреваемых.

Как заявила Пири, решение Киева включить Цемаха в список для обмена заключенными с Россией стало крайне болезненным и для Нидерландов, и для родственников жертв сбитого MH17.

«С международной точки зрения у Украины есть обязательства, предусматривающие всестороннее сотрудничество в попытках найти ответственных за сбитый самолет MH17. И отдав одного из подозреваемых Москве, Украина тем самым не сдержала свое обещание», — считает европарламентарий.

Пири добавила, что настойчивое требование России отдать ей Цемаха свидетельствует о том, что Москва признает свою вину в катастрофе рейса MH17.

«Теперь нет практически никаких шансов на то, что международной следственной группе JIT удастся допросить Цемаха… Разумеется, мы можем попросить Россию предоставить его для допроса. Но мы не настолько наивны», — резюмировала Пири.

7 сентября между Украиной и Россией состоялся обмен заключенными в формате 35 на 35. Обмен проходил параллельно.

В рамках обмена в Украину вернулись Олег Сенцов, Павел Гриб, Владимир Балух и другие политзаключенные. Также домой вернулись 24 украинских моряка, которые были захвачены в Керченском проливе. Самолет с украинцами встречали родные, друзья, журналисты и представители высшей власти.

Условием для проведения обмена со стороны РФ была выдача Украиной главного свидетеля по делу об уничтожении Боинг-777 рейса МН17 Владимира Цемаха.

Нидерланды и Австралия выразили разочарование из-за решения Украины передать Цемаха РФ.