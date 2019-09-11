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«За месяц почистила больше картошки, чем за всю жизнь»

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  • 11.09.2019, 17:38
  • 2,036
«За месяц почистила больше картошки, чем за всю жизнь»
Иллюстрационное фото

Как 16-летняя Ксюша работала на летних каникулах.

Tut.by продолжает публиковать материалы из серии «Как я заработал (-а) летом». На этот раз вашему вниманию предоставляется рассказ Ксюши Гигель из Минска — ей 16, и она продавала этим летом мороженое. Правда, потом школьнице предложили сменить сферу деятельности. Короче, по порядку она сама расскажет.

— Я всегда хотела попробовать продавать мороженое в парке. И вот зимой уже начала искать такую вакансию в интернете. Было много предложений, но все же на одном из них я остановилась. Там было сказано, что работать нужно будет либо в парке Горького, либо Челюскинцев. А зарплата будет зависеть от выручки, которую я получу за день. Это мне вполне подходило, и я позвонила по этому объявлению. Женщина, которая подняла трубку, рассказала, что для начала мне нужно сделать санитарную книжку и только после этого они смогут меня поставить работать в парке.

Санкнижку я делала где-то четыре дня: за день прошла всех нужных врачей (если честно, то я уже не помню каких) и только потом, через три дня, уже пришла забирать ее. Получилось так быстро, возможно, потому, что я делала эту справку за деньги. Можно и бесплатно, но тут я уже не знаю, сколько это займет времени.

И вот настал день Х. Продавать мороженое я должна была в парке Челюскинцев. Было очень волнительно, так как работа с деньгами — очень ответственная, да и делать нужно было не только мороженое, но и коктейли и лимонады. Но считаю, что мой первый рабочий день прошел хорошо, хоть и не обошлось без неловких ситуаций. Например, когда я делала коктейль, то добавила слишком много сливок — он получился очень густым, и потом вылила этот коктейль мимо стакана (видимо, волновалась ну очень сильно!). Но все же в конце дня я заработала 20 рублей.

Я с воодушевлением ждала следующий рабочий день. Вечером мне позвонила начальница и предложила поработать помощником повара в детском летнем лагере (видимо, я ей очень понравилась). А в детстве у меня была мечта стать поваром! Я решила ее исполнить, поэтому согласилась. Конечно, была немного шокирована таким предложением, но у меня не возникло мысли о том, что меня могут «развести».

Первым сюрпризом стало то, что на работе нужно было быть в 7 утра! Я вставала в 5, потому что живу за городом и нужно было далеко ехать. В первый день я поняла, что помощник повара — это не то, что я себе представляла. В мои обязанности входило: мытье посуды, чистка и нарезка всех овощей, на завтрак я делала бутерброды на 300 (!!!) детей, ну и иногда стояла около плиты.

Самое приятное, что было в работе, — коллектив и дни зарплаты (платили 150 рублей каждую неделю). В лагере на кухне работали четыре человека, не считая меня, все они были дружелюбными и позитивными, несмотря на то, что у них такой тяжелый труд.

Но все же даже коллектив и еще немного плюсов не заставят меня вернуться на эту работу. Ибо это очень тяжело: в конце недели у меня болело все тело, особенно руки, ведь за этот месяц я почистила картошки больше, чем за всю свою жизнь! Думаю, что в следующем году сдам все экзамены и, может быть, опять устроюсь продавцом мороженого.

Как бы там ни было, все же я рада, что провела месяц лета с пользой, заработала свои первые деньги и получила жизненный опыт.


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