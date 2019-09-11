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Ученые: Пчелы разделяют воспоминания на хорошие и плохие

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  • 11.09.2019, 17:42
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Ученые: Пчелы разделяют воспоминания на хорошие и плохие

Открытие поразило исследователей.

Группа исследователей из Университета Иллинойса в Урбана-Шампейн обнаружила, что медоносные пчелы могут помнить положительные и отрицательные переживания — например, заботу о детенышах или схватку с врагом. Эти воспоминания сохраняются в определенных областях их мозга, в зависимости от того, насколько приятным или стрессовым был опыт, пишет «Вокруг света».

Ученым давно известно, что позвоночные животные способны хранить воспоминания о удовольствии и боли в различных областях мозга. Тем не менее, эта способность никогда не документировалась у пчел. Исследователи захотели понять, посвящают ли насекомые отдельные части своего мозга разным по характеру воспоминаниям.

Открытие поразило исследователей: они не ожидали, что в крошечном мозгу насекомого найдутся отдельные зоны для хранения информации о позитивном и отрицательном опыте.

В ходе исследования ученые проанализировали области мозга медоносной пчелы, присутствующие и у других беспозвоночных, которые связаны с сенсорной обработкой, обучением и памятью. Они сравнили экспрессию генов пчелы после агрессивных или позитивных социальных взаимодействий, демонстрируя, что отдельные части этих областей мозга активировались в зависимости от характера взаимодействия. В качестве маркеров ученые использовали гены, которые очень быстро реагируют на новые стимулы.

По словам исследователей, их работа поможет понять, как воспоминания о социальных взаимодействиях могут повлиять на дальнейшее поведение животного.


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