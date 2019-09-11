закрыть
11 сентября 2019, среда, 20:49
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Умерла белоруска, которой зажало шею стеклом автомобильной двери

10
  • 11.09.2019, 18:10
  • 35,644
Умерла белоруска, которой зажало шею стеклом автомобильной двери
Иллюстративное фото

Мама хотела достать ребенка из машины, а он нажал стеклоподъемник.

7 сентября в реанимационном отделении брестской больницы умерла 20-летняя жительница Жабинки, которой зажало шею стеклом двери автомобиля, сообщил tut.by официальный представитель управления СК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

31 августа женщина вместе с семьей гостила у знакомых в деревне Старое Село Брестского района. Примерно в 16.30 ее без сознания, зажатой стеклом передней левой двери автомобиля, нашел муж. Он разбил стекло и вызвал скорую.

По предварительным данным, женщина попыталась достать двухлетнюю дочь из салона автомобиля через открытое окно. В этот момент, предположительно, девочка случайно нажала на кнопку стеклоподъемника.

Проверку по факту смерти женщины проводит СК. Назначена судебно-медицинская экспертиза.


популярное за неделю

Мнение

Незамысловатый взгляд на мир из Дроздов
Незамысловатый взгляд на мир из Дроздов Валерий Карбалевич
Рекорд сорокалетней давности
Рекорд сорокалетней давности Константин Скуратович
Электромобиль блуждающего мотоциклиста
Электромобиль блуждающего мотоциклиста Владимир Халип
Часы без кукушки
Часы без кукушки Ирина Халип