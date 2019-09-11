Умерла белоруска, которой зажало шею стеклом автомобильной двери 10 11.09.2019, 18:10

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Иллюстративное фото

Мама хотела достать ребенка из машины, а он нажал стеклоподъемник.

7 сентября в реанимационном отделении брестской больницы умерла 20-летняя жительница Жабинки, которой зажало шею стеклом двери автомобиля, сообщил tut.by официальный представитель управления СК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

31 августа женщина вместе с семьей гостила у знакомых в деревне Старое Село Брестского района. Примерно в 16.30 ее без сознания, зажатой стеклом передней левой двери автомобиля, нашел муж. Он разбил стекло и вызвал скорую.

По предварительным данным, женщина попыталась достать двухлетнюю дочь из салона автомобиля через открытое окно. В этот момент, предположительно, девочка случайно нажала на кнопку стеклоподъемника.

Проверку по факту смерти женщины проводит СК. Назначена судебно-медицинская экспертиза.