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В Эстонии гражданина РФ осудили за шпионаж

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  • 11.09.2019, 18:20
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В Эстонии гражданина РФ осудили за шпионаж

Россиянина задержали в мае.

Суд в Таллине 29 августа приговорил неназванного россиянина с инициалами А. А. к пяти годам лишения свободы по обвинению в шпионаже. Об этом сообщила газета Postimees.

Россиянина в мае задержала занимающаяся контрразведкой полиция безопасности (KaPo) по статье о «совершении ненасильственных действий против Эстонии». Суд также конфисковал у него 1300 евро, якобы полученных преступных путем.

Приводить подробности обвинения полиция безопасности отказалась, поскольку расследование всех обстоятельств дела еще не было завершено. В российском посольстве также не знали о деле и после публикации Postimees потребовали от эстонких властей рассказать о сути обвинений.

За последние несколько лет по обвинению в работе на ФСБ и ГРУ (Главное управление Генштаба ВС) в Эстонии были задержаны не менее 15 человек, отмечает газета. В феврале россиян Дениса Метсаваса и его отца Петра Волина приговорили 15,5 и 6 годам лишения свободы по делу о передаче гостайны офицерам ГРУ.


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