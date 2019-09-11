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Предприниматель - властям: Нужно перестать валить лес пилами и перейти хотя бы на бензопилу

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  • 11.09.2019, 18:31
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Предприниматель - властям: Нужно перестать валить лес пилами и перейти хотя бы на бензопилу
Александр Малашко

Мы так и остаемся экономикой, конкурентоспособность которой всегда упирается в «попиццот».

Предприниматель Александр Малашко – об экономической политике властей.

В очередной передаче на Примусе был процитирован известный белорусский бизнесмен, член Совета по развитию предпринимательства Александр Малашко. Речь шла о конкуренции на внешних рынках. По словам владельца «Савушкина продукта», на его предприятии в сутки выпускается 250-300 тонн сыра, при этом в производстве задействованы 300 сотрудников. В то же время в Германии или Голландии тот же объем производят 150 человек, передает «Салiдарнасць».

По мнению Мошенского, в глобальной экономике его предприятию предстоит конкурировать именно с ними:

— Мы должны четко понимать, что мы идем из точки А в точку Б. Если мы об этом думать не будем, то мы навсегда останемся экономикой, конкурентоспособность которой всегда упирается в зарплату 500 долларов.

По мнению руководителя управляющей компании «Просто», власти страны знают, где находится та самая точка Б, но не пойдут в этом направлении:

— Контуры точки Б — это повышение эффективности производительности труда в 3–5 раз. И это достаточно несложно сделать. Условно говоря, нужно перестать валить лес двуручными пилами и перейти хотя бы на бензопилу. Уже увеличится производительность. При этом это не та модернизация, о которой нам чаще всего говорят: мол, давайте станок поставим, что-нибудь сделаем.

Бизнесмен считает, что сегодня главный вопрос в том, чтобы белорусы захотели зарабатывать деньги, а не получать их.

— Сегодня мы часто сталкиваемся с тем, что человеку достаточно того, что у него уже есть, что ему не дай. За 25 лет выросло поколение «рантье», которые ничего не любят делать, но им все должны. Государство должно льготы какие-то давать. Не самому пойти сделать, заработать, увеличить свою эффективность, задействовать голову, чтобы что-то изменить. А сидеть и ждать, когда что-то само на тебя свалится.

Предприниматель убежден, что белорусским предприятиям необходим аудит с точки зрения их эффективности и перспективности.


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