National Interest: У РФ могут быть большие трудности при завоевании Польши 7 11.09.2019, 18:36

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National Interest назвал войска Польши большим потенциалом противодействия агрессии РФ в случае войны.

Американский портал National Interest (перевод - «Радио Польша») посвятил статью Войскам территориальной обороны Польши (ВТО), в которой назвал эти формирования большим потенциалом противодействия агрессии России в случае конвенциональной войны.

«Эти силы в значительной степени ориентированы на противодействие формам гибридной войны со стороны России и опираются на опыт Украины и стран Балтии в организации подобного рода сил», - пишет автор статьи Чарли Гао.

«В дополнение к основной функции защиты ключевой инфраструктуры и военных объектов, ВТО призваны помогать противодействовать кампаниям по дезинформации и кибератакам, а также поддерживать патриотические идеалы и помогать в стабилизации в кризисных ситуациях и во время военного положения. Предполагается, что они также будут охранять зоны прибытия союзных войск и проводить операции по борьбе с логистическим саботажем», - пишет американский портал.

«В отличие от стандартов регулярной польской армии, тренировочные центры и гарнизоны бойцов ВТО будут находиться рядом с местами их проживания. Они также смогут хранить определенное оснащение в своих домах, но оружие будет храниться в региональных арсеналах. Предполагается, что численность ВТО будет значительной, и будет насчитывать 15 бригад (примерно по одной на воеводство). Планированный состав ВТО оценивается в 15 тыс. бойцов. В настоящее время их около 7 тыс. человек», - читаем в статье под названием «У России могут быть большие трудности при завоевании Польши».