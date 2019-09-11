закрыть
11 сентября 2019, среда, 20:49
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

National Interest: У РФ могут быть большие трудности при завоевании Польши

7
  • 11.09.2019, 18:36
  • 2,197
National Interest: У РФ могут быть большие трудности при завоевании Польши
Иллюстративное фото

National Interest назвал войска Польши большим потенциалом противодействия агрессии РФ в случае войны.

Американский портал National Interest (перевод - «Радио Польша») посвятил статью Войскам территориальной обороны Польши (ВТО), в которой назвал эти формирования большим потенциалом противодействия агрессии России в случае конвенциональной войны.

«Эти силы в значительной степени ориентированы на противодействие формам гибридной войны со стороны России и опираются на опыт Украины и стран Балтии в организации подобного рода сил», - пишет автор статьи Чарли Гао.

«В дополнение к основной функции защиты ключевой инфраструктуры и военных объектов, ВТО призваны помогать противодействовать кампаниям по дезинформации и кибератакам, а также поддерживать патриотические идеалы и помогать в стабилизации в кризисных ситуациях и во время военного положения. Предполагается, что они также будут охранять зоны прибытия союзных войск и проводить операции по борьбе с логистическим саботажем», - пишет американский портал.

«В отличие от стандартов регулярной польской армии, тренировочные центры и гарнизоны бойцов ВТО будут находиться рядом с местами их проживания. Они также смогут хранить определенное оснащение в своих домах, но оружие будет храниться в региональных арсеналах. Предполагается, что численность ВТО будет значительной, и будет насчитывать 15 бригад (примерно по одной на воеводство). Планированный состав ВТО оценивается в 15 тыс. бойцов. В настоящее время их около 7 тыс. человек», - читаем в статье под названием «У России могут быть большие трудности при завоевании Польши».


популярное за неделю

Мнение

Незамысловатый взгляд на мир из Дроздов
Незамысловатый взгляд на мир из Дроздов Валерий Карбалевич
Рекорд сорокалетней давности
Рекорд сорокалетней давности Константин Скуратович
Электромобиль блуждающего мотоциклиста
Электромобиль блуждающего мотоциклиста Владимир Халип
Часы без кукушки
Часы без кукушки Ирина Халип