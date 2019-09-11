ОПЕК теряет покупателей нефти 1 11.09.2019, 19:04

1,512

Спрос на нефть картеля рухнул на 10%.

Прогнозы мирового спроса на нефть становятся все мрачнее на фоне замедления глобальной экономики и торговой войны Китая и США.

В среду Организация стран экспортеров нефти (ОПЕК) вновь ухудшила оценки состояния рынка, понизив прогноз по спросу на «черное золото» до минимума за 10 лет, передает finanz.ru.

По новым расчетам картеля, в текущему году мировой экономике потребуется лишь 1,02 млн баррелей новых дополнительных поставок. Это на 80 тысяч баррелей меньше, чем ОПЕК ожидала месяц назад, и на 280 тысяч ниже изначального прогноза, данного в конце прошлого года.

В следующем году радикального улучшения ситуации не будет, считают в организации: прогноз-2020 снижен на 60 тысяч баррелей в сутки - до 1,08 млн баррелей в день.

И в этом, и в следующем году мировой спрос окажется заметно ниже добычи: одни только США нарастят производство на 3,34 млн баррелей в сутки за два года.

С учетом других не входящих в ОПЕК стран в 2019-20 гг на рынок будет выброшено 4,24 млн баррелей в день - вдвое больше, чем потребуется мировой экономике.

Несмотря на многочисленные прогнозы краха, американская сланцевая индустрия продолжает вытеснять с рынка нефть традиционных ближневосточных добытчиков.

Если в 2017 году ОПЕК продавала в среднем 32 млн баррелей в сутки, то в 2020 она оценивает спрос на свою нефть лишь 29,4 млн баррелей. В этом году он снизился на 1 млн баррелей в сутки, а в следующем упадет еще на 1,2 млн, говорится в докладе.

Под спросом на свою нефть ОПЕК понимает объем, который нужно добывать, чтобы остался сбалансированным, а предложение не превышало поставки.

Эта доля продолжает сжиматься, как шагреневая кожа. Легкая американская нефть идет прежде всего в Азию (Японию, Южную Корею, Тайвань, Таиланд) - на традиционный рынок Саудовской Аравии и других нефтяных петрократий. Азиатские НПЗ во многом технически ориентированы на конденсат, а легкая сланцевая нефть очень близка ему по плотности, объясняют аналитики ЦМИ Сбербанка.

С 2015 года, когда в США был снят запрет на экспорт нефти, ее поставки на мировой рынок выросли в 6 раз - до 3,1 млн баррелей в сутки.

Перед ОПЕК в полный рост встает вопрос: что делать дальше. Политика ограничения добычи позволяет поддерживать иллюзию благополучия и цены в 60-70 долларов за баррель, но она же превращается в капкан, из которого трудно выбраться - каждый год приходится отдавать все большую и большую долю рынка.

В следующем году, чтобы сохранить баланс, ОПЕК придется еще сильнее сократить производство, пишут аналитики IHS Markit. По оценке самого картеля, при текущей добыче в первом квартале возникнет избыток в 700 тысяч баррелей в сутки.

«Если мы посмотрим на действия ОПЕК в последние два года, то хотя это выглядит как стабилизация рынка, на самом деле они дестабилизируют», - говорит аналитик Emirates NBD Эдвард Белл: сланцевики качают все больше, и в конечном итоге рынок может утонуть в этом потоке.