закрыть
11 сентября 2019, среда, 20:48
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Трюдо распустил парламент Канады

  • 11.09.2019, 19:34
Трюдо распустил парламент Канады
Джастин Трюдо

Премьер-министр Канады объявил старт избирательной кампании.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо распустил парламент и объявил старт избирательной кампании.

Об этом сообщает nv.ua со ссылкой на Global News.

Голосование на 43-х всеобщих выборах в Канаде состоится 21 октября.

«Несколько минут назад я встретился с ее превосходительством генерал-губернатором, которая удовлетворила мою просьбу о роспуске парламента. Канадцы пойдут на выборы 21 октября», — сказал Трюдо.

У лидера Либеральной партии есть пять с половиной недель, чтобы убедить канадцев дать его правительству второй шанс.


популярное за неделю

Мнение

Незамысловатый взгляд на мир из Дроздов
Незамысловатый взгляд на мир из Дроздов Валерий Карбалевич
Рекорд сорокалетней давности
Рекорд сорокалетней давности Константин Скуратович
Электромобиль блуждающего мотоциклиста
Электромобиль блуждающего мотоциклиста Владимир Халип
Часы без кукушки
Часы без кукушки Ирина Халип