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В аэропорту Шанхая у белоруса обнаружили 1,8 кг кокаина

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  • 11.09.2019, 19:54
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В аэропорту Шанхая у белоруса обнаружили 1,8 кг кокаина
Фото взято с сайта: sh.sina.com.cn

Ему грозит казнь.

Министерство иностранных дел Беларуси следит за ситуацией с задержанным в Шанхае белорусом. Китайские таможенники нашли в его багаже 1,8 кг кокаина, сообщали ранее местные СМИ, передает tut.by.

«Гражданин Беларуси был задержан еще 31 июля, о чем было уведомлено наше Генеральное консульство в Шанхае, — рассказал замначальника управления информации и цифровой дипломатии МИД Андрей Шупляк. — С того момента мы искали встречи с этим человеком, и 20 августа белорусский консул посетил его в СИЗО».

Консул организовал телефонный разговор задержанного с родителями на родине, уточнил состояние его здоровья и условия его содержания в изоляторе.

«С тех пор держим ситуацию на контроле», — добавили в МИД.

На днях таможня Шанхая сообщила, что в июле в аэропорту Пудун задержали белоруса. Он летел рейсом из Зимбабве в Китай через Эфиопию, но привлек внимание тем, что в багаже вез одежду не по сезону: четыре зимние куртки. Оказалось, что хлопковый наполнитель был пропитан наркотиком (новый метод контрабанды), и позже из вещей удалось выделить более 1,8 кг кокаина. Мужчина заявил, якобы до того в Москве его попросили перевезти вещи за вознаграждение, следующей точкой после Шанхая был китайский Макао, после чего ожидались дальнейшие указания.

Напомним, в Китае одно из самых суровых антинаркотических законодательств в мире. За контрабанду и оборот наркотиков грозит наказание вплоть до смертной казни.


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