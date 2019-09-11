В Миорском районе перевернулся автомобиль с дизельным топливом 11.09.2019, 21:16

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Водитель был пьян.

ДТП произошло около 15 часов 11 сентября на автодороге Верхнедвинск — Шарковщина вблизи деревни Блажки Миорского района. Подробности ДТП сообщили в УВД Витебского облисполкома.

54-летний житель Верхнедвинского района не справился с управлением автомобилем «ГАЗ», принадлежащим одной из организаций района, съехал в кювет и опрокинулся. В результате незначительное количество перевозимого дизельного топлива вытекло.

Сотрудники МЧС приняли меры по устранению последствий разгерметизации цистерны.

Установлено, что водитель управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Медицинское освидетельствование показало более 1 промилле в парах выдыхаемого воздуха. Проводится проверка.