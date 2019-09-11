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Минчанка: Всегда поддерживала Андрея Санникова и тех, кто продолжает его дело

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  • 11.09.2019, 21:04
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Минчанка: Всегда поддерживала Андрея Санникова и тех, кто продолжает его дело

Нам нужна свободная Беларусь.

Жители Минска подходят на пикеты «Европейской Беларуси» по сбору подписей, чтобы выразить свою поддержку, задать вопросы и просто пообщаться о проблемах страны. Некоторые из них рассказали пресс-службе «Европейской Беларуси», почему решили поставить свою подпись за выдвижение активистов кампании в депутаты.

- Я считаю, что Беларусь должна быть свободной страной, а не такой, которой она является сейчас. Не надо никакой диктатуры, ничего. Нам нужна свободная и вольная Беларусь, - говорит один из минчан, посетивших пикет на Комаровском рынке.

- Я всегда поддерживала Андрея Санникова и всех, кто продолжает его дело. Я всегда их буду поддерживать, потому, что мне это по сердцу, мне нравится то, о чем они говорят и то, что они делают, поэтому я здесь, - сказала еще одна жительница столицы.

Пикеты гражданской кампании «Европейская Беларусь» по сбору подписей ежедневно проходят в Минске, Бресте, Орше, Светлогорске, Бобруйске и Молодечно. Каждое утро страницах в соцсетях активисты сообщают о месте и времени их проведения.


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