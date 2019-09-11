Венедиктов: Около Путина идет борьба за власть 3 11.09.2019, 21:14

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АЛЕКСЕЙ ВЕНЕДЕИКТОВ

Внутри политической элиты РФ раскол.

В окружении президента России Владимира Путина идет борьба за власть. Таким мнением поделился главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов в эфире RTVI.

По мнению главреда «Эха Москвы», о расколе внутри политической элиты страны свидетельствует недавний комментарий главы «Ростеха» о выборах в Мосгордуму. «Что такое случилось, чтобы Сергей Викторович Чемезов, человек крайне осторожный и сильно близкий к Путину, принял решение не в кабинете ему это сказать, а сказать в интервью. Это означает, что в определенных точках кипение дошло, то есть идет борьба за власть. Пока около Путина», — сказал Венедиктов.

Он также отметил, что президент РФ прислушивается к мнению «мобилизационной партии», куда могут входить Патрушев, Ковальчук, Сечин и Володин. Но есть и вторая группа, с которой тоже нужно разговаривать. «Игнорировать людей, которые прошли с ним от Дрездена до Кремля — он не может, потому что он понимает, что Чемезова нельзя подкупить и Собянина нельзя подкупить, когда они приходят с противной точкой зрения. Значит что-то там не так», — заметил главред «Эха Москвы».

В августе глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов на вопрос РБК о протестных акциях в Москве ответил, что «наличие здравой оппозиции идет во благо любому органу, представительному собранию и в конечном счете государству». А отсутствие такой оппозиции рано или поздно приведет к временам застоя, замечал он.

С конца июля в Москве проходят протесты в поддержку незарегистрированных кандидатов на выборы в городскую Думу. Причиной отказа в регистрации Мосгоризбирком назвал брак в подписях.