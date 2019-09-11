закрыть
12 сентября 2019, четверг, 0:17
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Сотни тысяч людей вышли на митинг за независимость Каталонии

1
  • 11.09.2019, 21:47
  • 1,090
Сотни тысяч людей вышли на митинг за независимость Каталонии

На митинг за независимость региона вышли 600 тысяч человек .

В Барселоне сотни тысяч человек вышли на митинг за независимость Каталонии от Испании. Об этом сообщает Associated Press.

Как сообщается, на многих участниках митинга были футболки в поддержку независимости Каталонии, а некоторые из них несли флаги с призывами к независимости.

Отмечается, что 11 сентября в Испании увековечивают память о падении Барселоны во время наследственной войны в 1714 году. С 2012 года эта дата стала днем для массовых митингов сепаратистского движения в регионе.

Полиция Барселоны сообщила, что около 600 тыс. человек приняли участие в мероприятии.

Опросы и самые последние результаты выборов показывают, что 7,5 млн. жителей региона примерно поровну разделены между теми, кто выступает и против независимости Каталонии от остальной частью Испании.


популярное за неделю

Мнение

Незамысловатый взгляд на мир из Дроздов
Незамысловатый взгляд на мир из Дроздов Валерий Карбалевич
Рекорд сорокалетней давности
Рекорд сорокалетней давности Константин Скуратович
Электромобиль блуждающего мотоциклиста
Электромобиль блуждающего мотоциклиста Владимир Халип
Часы без кукушки
Часы без кукушки Ирина Халип