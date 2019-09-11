Сотни тысяч людей вышли на митинг за независимость Каталонии 1 11.09.2019, 21:47

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На митинг за независимость региона вышли 600 тысяч человек .

В Барселоне сотни тысяч человек вышли на митинг за независимость Каталонии от Испании. Об этом сообщает Associated Press.

Как сообщается, на многих участниках митинга были футболки в поддержку независимости Каталонии, а некоторые из них несли флаги с призывами к независимости.

Отмечается, что 11 сентября в Испании увековечивают память о падении Барселоны во время наследственной войны в 1714 году. С 2012 года эта дата стала днем для массовых митингов сепаратистского движения в регионе.

Полиция Барселоны сообщила, что около 600 тыс. человек приняли участие в мероприятии.

Опросы и самые последние результаты выборов показывают, что 7,5 млн. жителей региона примерно поровну разделены между теми, кто выступает и против независимости Каталонии от остальной частью Испании.