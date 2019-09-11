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H&M может открыть свои магазины не только в Минске, но и в регионах

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  • 11.09.2019, 22:00
H&M может открыть свои магазины не только в Минске, но и в регионах

Открытие первого магазина в Минске запланировано на 28 сентября.

Шведская компания H&M может открыть свои магазины не только в Минске, но и в регионах. Об этом в Twitter 11 сентября написал посол Беларуси в Швеции Дмитрий Мирончик.

"Конкуренция на рынке возрастет, — отметил дипломат. — Сегодня говорили об инвестиционных планах шведского бренда и предлагали присмотреться к производству и закупкам в Беларуси. Шанс есть, для нас это приоритет".

Открытие первого магазина в Минске запланировано на 28 сентября в ТРЦ Galleria Minsk.


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