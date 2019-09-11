H&M может открыть свои магазины не только в Минске, но и в регионах1
- 11.09.2019, 22:00
Открытие первого магазина в Минске запланировано на 28 сентября.
Шведская компания H&M может открыть свои магазины не только в Минске, но и в регионах. Об этом в Twitter 11 сентября написал посол Беларуси в Швеции Дмитрий Мирончик.
"Конкуренция на рынке возрастет, — отметил дипломат. — Сегодня говорили об инвестиционных планах шведского бренда и предлагали присмотреться к производству и закупкам в Беларуси. Шанс есть, для нас это приоритет".
Открытие первого магазина в Минске запланировано на 28 сентября в ТРЦ Galleria Minsk.
H&M адкрые першы ўласны магазін у Мінску 28 верасня. Неўзабаве - новыя ў сталіцы і рэгіёнах. Канкурэнцыя на рынку ўзрасце. Сёння размаўлялі пра інвестыцыйныя планы шведскага брэнда і прапаноўвалі прыглядзецца да вытворчасці і закупак у Беларусі. Шанец ёсць, для нас гэта прыярытэт pic.twitter.com/aPp46u6dlc— Dmitry Mironchik (@DmitryMironchik) 11 сентября 2019 г.