H&M может открыть свои магазины не только в Минске, но и в регионах 1 11.09.2019, 22:00

Открытие первого магазина в Минске запланировано на 28 сентября.

Шведская компания H&M может открыть свои магазины не только в Минске, но и в регионах. Об этом в Twitter 11 сентября написал посол Беларуси в Швеции Дмитрий Мирончик.

"Конкуренция на рынке возрастет, — отметил дипломат. — Сегодня говорили об инвестиционных планах шведского бренда и предлагали присмотреться к производству и закупкам в Беларуси. Шанс есть, для нас это приоритет".

Открытие первого магазина в Минске запланировано на 28 сентября в ТРЦ Galleria Minsk.