Медведев объявил мировую экономику помехой для роста ВВП России 13 11.09.2019, 22:06

2,129

Дмитрий Медведев

Премьер РФ нашел виновного в провале экономического роста.

Амбициозные планы правительства России по ускорению российской экономики, двукратному сокращению бедности и технологическому прорыву, возможно, придется скорректировать, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев в среду.

По словам Медведева, темпы роста в России пока оказываются ниже ожиданий из-за проблем в мировой экономике, переживающей сложности в связи с торговым противостоянием Китая и США.

Падает спрос на энергоносители и ряд других товаров, что чувствительно для российской экономики, цитирует премьера РФ РБК.

«Поэтому мы должны будем принимать решение по корректировке темпов нашего развития, в том числе и принимая во внимание эти факторы», - предупредил Медведев, добавив, что экономический рост зависит не только от действий кабинета министров.

По данным Росстата, в первом квартале российская экономика замедлилась почти в 5 раз - с 2,3% до 0,5%, а во втором прибавила лишь 0,7%, недотянув почти вдвое до годового прогноза МЭР, составляющего 1,3%.

«Но это не означает, что ничего нельзя сделать», - поспешил успокоить Медведев. «Для этого и раскручиваются все национальные проекты, для этого мы занимаемся изменениями нашей экономики», - сказал он.

Напомним, в мае 2019 года Медведев подписал «Единый план по достижению национальных целей развития до 2024 года». В него было заложено 10 макроэкономических и социальных параметров, улучшение которых было провозглашено задачей правительства.

Спустя три месяца, в августе, Минэкономразвития предупредило, что как минимум пять из 10 целей в 2019-20 гг выполнить не получится.

Провалом оборачивается попытка повысить рождаемость. Вместо сокращения естественной убыли населения страна получит ее ускорение - на 27% относительно прошлого года и на 110% по сравнению с 2017-м, до 284,4 тысячи человек.

Не получается и приподнять уровень жизни. В план Медведева был заложен рост реальных доходов россиян на 0,5%. На деле доходы упали на 1,3% (за первое полугодие), а к концу года, по прогнозу МЭР, прибавят лишь 0,1%.

Вслед за доходами оказался провален и план по сокращению бедности. В прошлом году за чертой официальной нищеты оказались 12,9% российских граждан, или 18,4 миллиона человек.

По плану Медведева, в этом году численность бедных нужно было снизить до 12%. Однако в первом квартале Росстат зафиксировал скачок до 2-летнего рекорда в относительных цифрах (14,3%) и почти 13-летнего рекорда в абсолютных (21,6 миллиона человек).

К концу года цель будет недовыполнена на 0,5 процентного пункта, или 730 тысяч человек, прогнозирует МЭР: 12,5% населения будут жить с доходами ниже прожиточного минимума, который на конец первого квартала составлял 11069 рублей для трудоспособного населения, 8464 рубля для пенсионеров и 9950 рубля для детей.

Цель на 2021 год также останется невыполненной: уровень бедности составит 11,7% вместо 11,1%.

Не удается и увеличить несырьевой неэнергетический экспорт. По плану, поставки за рубеж продукции, отличной от углеводородов или простейшего минерального сырья, в этом году нужно нарастить с 214 до 230 млрд долларов. По факту будет сокращение - до 210 млрд долларов в год, предупреждает МЭР.

Прогноз по темпам роста ВВП будет выполнен в этом году (1,3%), однако планку на следующий год экономика взять не сможет: вместо 2% она прибавит 1,7%.

Ниже ожиданий в 2019 году будут также объем инвестиций (рост 2% вместо 3,1%) и оборот розничной торговли (рост на 1,3% вместо 1,6%). Эти показатели не включены в цели развития.